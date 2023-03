To av de fire savnede amerikanerne i Mexico er døde

Nyhetsbyrået Reuters melder at to av de fire savnede amerikanerne i Mexico er døde, og viser til en uttalelse fra guvernøren i den meksikanske delstaten Tamaulipas.

De to andre skal fremdeles være i live, og en av disse skal være skadet. Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet opplysningene.

Det var fredag at fire amerikanere fredag ble overfalt og bortført i Mexico. Nå skal altså to av dem ha mistet livet.

Mexicos president Lopez Obrador sier ifølge Reuters at en person er pågrepet og at de vil lete etter og straffe de som er ansvarlige for kidnappingene.

CNN skrev mandag at kidnapperne skal ha tatt feil av de fire amerikanerne og noen andre.

Det føderale amerikanske politiet FBI ba søndag om hjelp fra publikum for å finne gjerningspersonene, og utlovet en dusør tilsvarende omkring 500.000 kroner.

Kvitteringer som ble funnet i bilen amerikanerne kjørte, tyder på at de dro til grensebyen Matamoros for å kjøpe medisiner.

USA har fulgt situasjonen nøye etter at fire amerikanere fredag ble overfalt og bortført i Mexico. Reuters har tidligere skrevet at det var tre menn og en kvinne som ble bortført. Det er foreløpig uklart hvem som er døde.

Amerikansk UD fraråder reiser til Tamaulipas på grunn av høy kriminalitet og fare for kidnapping. Grensebyen Matamoros med en halv million innbyggere har vært åsted for stridende fraksjoner innen Gulf-narkokartellet, og kidnappingen fredag skjedde etter voldsomme kamper. Samme dag ba det lokale politiet foreldre om å holde barna hjemme fra skolen på grunn to skuddvekslinger i byen.

Saken oppdateres.

