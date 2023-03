Se dokumentar: «Look What You Made Me Do»

Laura, Rachel og Rosalba var fanget i voldelige forhold. De fryktet å bli drept av partneren, som så mange andre kvinner hvert år, og så bare én vei ut: Å selv bli drapskvinne.

VG har kun rettigheter til å vise «Look What You Made Me Do» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. NB! Filmen har aldersgrense 18 år og inneholder sterke scener.