STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld.

Forsvarsekspert om annekteringen: Nærmere bruk av atomvåpen enn noensinne

Forsker Ståle Ulriksen mener Putin har malt både seg selv og Vesten inn i et hjørne: Nå må Russland «forsvare» de annekterte områdene med det de har, og vesten kan ikke akseptere det.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er en situasjon vi ikke har vært i før. Russland har sagt at de kan bruke atomvåpen for å forsvare seg. Så vi er på ukjent territorium nå, sier Ulriksen, som er forsker og lærer Sjøkrigsskolen, til VG.

Å annektere betyr at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.

Slik har den dramatiske utvikling i den over et halvt år lange russiske angrepskrigen vært:

Fredag holdt Putin en seremoni i Kreml-palasset der de fire russiskokkuperte regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson i Ukraina ble innlemmet i og annektert av Russland.

Flere land – deriblant Norge – har fordømt annekteringen . Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre beskriver det som en alvorlig eskalering, og sier at Ukraina har rett til å forsvare seg.

Samtidig mener Russland nå at disse områdene er Russland. Og dette kan få store konsekvenser for fortsettelsen.

Derfor endrer det krigen

Til nå har Russland omtalt angrepskrigen i Ukraina som en «spesialoperasjon». Men hvis Ukraina forsvarer seg nå – eller etter Russlands definisjon: angriper dem – i disse fire regionene, blir det noe annet.

– Dette er veldig alvorlig. Det betyr at da er det en forsvarskrig for Russland. Det åpner for å bruke alle vernepliktige og alt i hop, sier Ulriksen.

Ukraina har sagt at de vil ta tilbake territoriene Russland har erobret. Fredag uttalte president Putins talsmann Dmitry Peskov at Russland heretter anser angrep på de fire områdene som et angrep på Russland.

– Jeg tror ikke Russland har store bakkestyrker å svare med på en god stund. Da må en svare med ordentlig tunge konvensjonelle bomber, eller med atomvåpen, sier Ulriksen.

FORBEREDER SEG: De ukrainske styrkene VG møtte sier alle forbereder seg på verstefallsscenarioet – atomkrig.

Forskjell på atomvåpen

Ifølge Ulriksen er vi nå «nærmere bruk av taktiske atomvåpen enn noensinne» under denne krigen. Samtidig understreker han at det er flere måter å bruke atomvåpen på:

– Det går fra noen som er veldig store til noen som er relativt små. Som et signal om viljen til å bruke det, ser jeg ikke bort fra at Russland kommer til å bruke noen taktiske små atomvåpen der de ikke gjør for stor skade.

Som flere andre eksperter VG har snakket med, sier Ulriksen at kontrasten mellom Putins tale fredag og utviklingen på bakken er absurd: Mens Russland stadig har blitt presset tilbake langs fronten, erklærer Putin seier.

– Nå kan han ikke gå tilbake på det. Det kunne han ha gjort helt frem til i dag. Nå har han sagt at det er en del av Russland, og da må han forsvare det.

Tror de vil prøve alt annet

Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, sier til VG at det ikke er tvil om at Russlands formål med annekteringen er å prøve skremme Ukraina fra fra flere angrep mot disse områdene.

– De håper at ved å si at dette er russisk territorium og ikke ukrainsk territorium, så vil Ukraina være redde for å prøve – fordi Russland kan bruke taktiske atomvåpen for å forsvare sitt hjemland. Det står i den russiske militære doktrinen at de kan bruke taktiske atomvåpen mot angrep utenfra, altså i selvforsvar.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

– Lar Ukraina seg skremme av dette?

– Hvis vi skal tro hva ukrainerne sier, så gjør de ikke det. De har sagt at de vil fortsette sine angrep for å ta tilbake alt som Russland har okkupert. Inntil videre har de også amerikansk støtte for det. Så lenge de fortsatt har fremgang i motoffensiven, så kan jeg ikke forestille meg annet.

Han tror Russland kommer til å prøve å stoppe Ukrainas fremmarsj med konvensjonelle våpen.

– Det er derfor de nå prøver å mobilisere 300.000 flere soldater og kjøpe militærutstyr i Nord-Korea. Jeg kan ikke forestille meg at Russland vil bruke atomvåpen før de har prøvd alle andre muligheter. For de vet at Vesten ikke blir særlig fornøyde om de skulle bruke atomvåpen, sier Jakobsen.

Vesten kan ikke akseptere

Ståle Ulriksen tror ikke Russlands annektering kommer til å skremme vestlige land fra støtten til Ukraina – snarere tvert imot.

– Nå er på en måte alt ute av sekken. Dette er en ren erobringskrig. Nå kan ikke Nato og vesten godta dette, det går ikke. Det er helt umulig rett og slett. Men det er klart at situasjonen er blitt mye mer spent, og en kommer ikke enkelt ut av dette her.

Norge er blant landene som har sendt våpen til Ukraina. President Zelenskyj har etterlyst mer støtte og våpen, blant annet flere langdistansevåpen.

Det tror Ulriksen at han kommer til å få.

– Det vil de få, helt sikkert. I Tyskland spesielt har det også vært en diskusjon om å gi stridsvogner, og det har skjedd såpass mye at det kan løsne sånn at en nå kan komme til å donere flere typer våpen. Det vil vise seg.

Fredag kveld sa USA at de neste uke vil kunngjøre en umiddelbar ny forsendelse av våpen til Ukraina.

– Atomkrig kan aldri bli vunnet

Fredag kveld sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at Nato ikke er en part i konflikten, men at forpliktelsen til å støtte Ukraina er uendret.

Nylig understreket han i en tale i EU-parlamentet at bruk av atomvåpen er fullstendig uakseptabelt.

– Russland må vite at en atomkrig aldri kan bli vunnet og aldri må utkjempes. Jeg sier ikke at sannsynligheten for at de vil bli brukt er veldig høy, men når vi ser denne typen atom-retorikk fra Russland igjen og igjen, fra president Putin, så er det noe vi må ta på alvor.

Under sin tale om innlemmingen av de fire områdene i Russland fredag, sa Putin noe flere har tolket som en atomtrussel:

– Russiske borgere kan være sikre på at vårt fedrelands territorielle integritet, frihet og uavhengighet vil sikres, jeg understreker igjen, med alle midler vi har til rådighet.