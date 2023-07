KRIM-BROEN: Broen forbinder den okkuperte Krim-halvøyen med det russiske fastlandet.

Russland: «Nødsituasjon» på Krim-broen

Det er trafikk-kaos etter hva russiske myndigheter omtaler som en «nødsituasjon» på Krim-broen.

Ukrainske medier melder om at det er hørt eksplosjoner på Kertsj-broen, som forbinder russiskokkuperte Krim med fastlandet. Det skriver Reuters.

Guvernøren i Belgorod sier ifølge Reuters at to personer er døde etter «nødsituasjonen». Dette er ikke bekreftet fra annet hold. Statskontrollerte Ria siterer helsemyndighetene i Krasnodar på det samme, og at en jente er skadet.

Det er også ubekreftede meldinger på at broen delvis har kollapset.

Det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået TASS skriver at trafikken på broen ble stoppet som følge av en «nødsituasjon». Nyhetsbyrået siterer den russiskinnsatte lederen Sergej Aksyonov.

Han gir ingen andre opplysninger om hva denne «nødsituasjonen» skyldes.

Han ber folk om å unngå broen, og finne alternative måter å komme seg over på.

Et annet statskontrollert nyhetsbyrå, Ria, melder om kilometerlange køer.

Broen fikk skader etter en sabotasjeaksjon i oktober i fjor, og kollapset delvis.

Ukraina har i ettertid innrømmet å ha vært delaktig i denne sabotasjen.

Russiske medier rapporterte i startfasen at det dreide seg om en tankbil som eksploderte.