Carlsbergs logo på en bygning i Bryssel

Carlsbergkuppet: − Uten vår viten eller godkjenning

Tidligere denne uken publiserte russiske myndigheter et dekret som overførte ledelsen av Carlsberg-eide Baltika til den russiske stat. I dag bekrefter Carlsberg i en børsmelding at de har mistet kontrollen over selskapet.

– Carlsberg har ikke lenger kontroll over ledelse og operasjoner ved Baltika Breweries. Endringene i ledelsen har blitt gjort uten kjennskap eller godkjennelse hos Carlsberg, skriver Carlsberg-gruppen i en pressemelding onsdag.

Baltika Breweries eies av Carlsberg-gruppen, og står for store deler av ølproduksjonen i Russland.







Danske TV 2 skriver at dette betyr at Carlsberg har mistet kontroll over den russiske delen av sin forretning.

Kanalen skriver videre at beskjeden kommer kun dager etter at Vladimir Putin underskrev på at selskapet Baltika Breweries skulle kontrolleres av den russiske stat.

I juni annonserte Carlsberg at de hadde funnet en kjøper at Baltika Breweries, men at dette kjøpet krevde en godkjennelse fra den russiske stat.

– Det er uklart hvilke implikasjoner denne utviklingen vil ha på den pågående driften av Baltika Breweries i Russland og den pågående salgsprosessen, heter det i Carlsbergs pressemelding.

Også det franske maktselskapet Danone er rammet av Putins dekret, ifølge danske TV 2.

I ble energiselskapene Uniper (tysk) og Fortum (finsk) ha blitt overtatt av den russiske stat i april, skriver danske TV 2.

VG har prøvd å komme i kontakt med Carlsberg Group for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

