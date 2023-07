REDDER FÆRRE: Norske Geo Barents gjør betydelig færre redningsaksjoner i Middelhavet enn før. En ny italiensk lov har skylden, mener Leger Uten Grenser.

Klager Italia inn til EU: − Setter enda flere liv i fare

Leger Uten Grenser mener italienske myndigheter hindrer arbeidet til den norskeide redningsbåten Geo Barents. Nå klager de Italia inn til EU-kommisjonen.

Den norske Leger Uten Grenser-båten Geo Barents driver med søk- og redningsarbeid i det sentrale Middelhavet.

Båten bidrar i leteaksjoner etter flyktninger som blir savnet mellom Europa og Afrika.

Men en ny lov i Italia, som ble vedtatt i mars, gjør redningsarbeidet til Leger Uten Grenser og andre humanitære organisasjoner betydelig vanskeligere.

– Loven setter enda flere liv i fare, sier humanitærrådgiver Trygve Thorson i Leger Uten Grenser, til VG.

FORTVILER: Trygve Thorson fortviler over situasjonen italienske myndigheter har satt dem i. Nå håper han EU rydder opp.

1700 mennesker har mistet livet til sjøs i år mellom Italia og Afrika, ifølge Thorson.

Leger Uten Grenser og andre humanitære organisasjoner har klaget Italia inn til EU-kommisjonen.

De kaller loven og praksisen til italienske myndigheter for «uakseptabel» og mener den bør opphøre umiddelbart.

– Vi håper kommisjonen gransker dette, og er enig med oss i at det er i strid med internasjonal lov. Så håper vi at de setter i gang prosedyrer og ser til at Italia endrer praksisen.

– Reduserer redningskapasiteten

Han forklarer at loven fører til at de kun kan gjøre én redningsaksjon, før de må tilbake til en italiensk havn.

– Konsekvensene er at det reduserer redningskapasiteten på sjøen. Det er kun humanitære organisasjoner som driver med proaktivt søk- og redningsarbeid i området.

– Dette er dessverre ikke første gang italienske myndigheter har gjort tiltak for å hindre redningsarbeidet vårt, sier Thorson.

GUMMIBÅT: Den libyske kystvakten forsøker å stoppe en gummibåt med flyktninger tilbake i 2021. Nå blir stadig færre flyktninger reddet i Middelhavet, ifølge Leger Uten Grenser.

På norske Barents Geo er det plass til rundt 300 personer. Trebåtene som kommer fra Libya rommer som oftest mellom 50 og 100 personer, ifølge rådgiveren i Leger Uten Grenser.

– Når vi blir nødt til å dra tilbake til land med for eksempel 50 mennesker om bord, men egentlig kunne reddet mange flere, så sier det seg selv at dette setter flere liv i fare.

Blir sendt til Nord-Italia

Leger Uten Grenser og de andre humanitære organisasjonene reagerer både på loven og praksisen til italienske myndigheter.

Den italienske redningssentralen sender Geo Barents og andre redningsbåter til havner i Nord-Italia, langt unna redningsområdet i Middelhavet.

– Det er frustrerende. Det er ikke der vi vil være. Vi vil være på sjøen og redde liv.

Torsdag vedtok Europaparlamentet en resolusjon, hvor de oppfordrer medlemslandene til å holde havnene sine åpne for skip fra ikke-statlige organisasjoner og å sikre at overlevende får gå i land i nærmeste havn.