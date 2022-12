PRESIDENTER: Ukrainas Volodymyr Zelenskyj og Russlands Vladimir Putin.

Ekspert: Tror ikke på fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina i 2023

Både Ukraina og Russland har i julehelgen gitt uttrykk for at de kan være villige til gjennomføre fredsforhandlinger. Men begge sier de ikke tror den andre faktisk ønsker det.

Og det gjør heller ikke Karen-Anna Eggen, en av få norske Russland-eksperter som før krigen faktisk sa hun trodde på en invasjon.

– Ingen kommer til å gå med på det før de blir tvunget til det, sier Eggen til VG samme dag som Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba uttaler at Ukraina ønsker å delta på fredssamtaler ledet av FN og dagen etter at Russlands president Vladimir Putin igjen har uttalt at hans land er villig å forhandle.

Problemet er at begge kun er villig til å gjøre det på premisser motparten ikke kommer til å godta, forklarer Eggen fra Institutt for forsvarsstudier.

– Fra russisk side er det at de skal få alle landområder de nå har annektert, og som de nå mener er russiske. Premisset fra Ukraina er at Russland skal ut av landet deres.

Og det er ikke premisser noen av dem er klare for å akseptere. Ukraina gjør det for bra på slagmarken til å godta det. Og som Eggen skrev i en twitter-tråd nylig: «Russlands målsettinger i Ukraina og ønsket om kontroll/dominans består.»

Da snakker vi altså full kontroll, inkludert et ukrainsk regimeskifte.

FORSKER: Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier.

– Slagmarken bevis på det motsatte

Putin har flere ganger den siste tiden uttalt at Russland er klare for forhandlinger. Senest 1. juledag i et intervju med TV-stasjonen Rossiya 1.

– Vi er klare til å forhandle med alle involverte om akseptable løsninger, men det er opp til dem. Vi er ikke de som nekter å forhandle. Det er det de som gjør, sa han, og la til at Russland ikke har noe annet valg enn å beskytte sine innbyggere.

Volodymyr Zelenskyjs rådigver Mykhailo Podolyak fnyste av uttalelsene i en melding på Twitter, og skrev at «Putin trenger å komme tilbake til virkeligheten».

Utenriksminister Dymtro Kuleba sier det slik i et intervju med nyhetsbyrået AP 2. Juledag:

– De sier jevnlig at de er klare for forhandlinger, men det er ikke sant, fordi alt de gjør på slagmarked er bevis på det motsatte.

Kuleba sier derimot at Ukraina ønsker FN-ledede fredssamtaler innen slutten av februar neste år. Men han stiller betingelser for russisk deltagelse:

Russland må først straffeforfølges for krigsforbrytelser av en internasjonal domstol.

– Det er eneste måten de kan bli invitert på.

Tror ikke på Putin

Karen-Anna Eggen er ikke i nærheten av å tro på Putins uttalelser:

– Jeg fester like lite tro til det Putin sier nå om fredssamtaler som alle de utspillene som kom knyttet til forhandlinger og diplomati i fjor, sier hun, og sikter til tiden før invasjonen.

KRIGEN FORTSETTER: Ukrainske soldater avfyrer en kanon mot russiske stillinger ved frontlinjen i Bakhmut 2. juledag.

Hun omtaler det Putin driver med som «russisk dobbeltsnakk». Samtidig som han kommer med slike uttalelser som 1. juledag snakker han til sine militære om opprustning. Hun mener fredssamtalesnakket er utspill myntet på aktører i vesten som er interessert i en rask avslutning på krigen.

– Det er også en del av informasjonskrigen - å fremstille Ukraina som en part som ikke er interessert i slike samtaler. Målet er å skape en følelse av at det ikke er Russlands skyld, men det er få som lar seg lure, mener Eggen.

– Lurt

Men Russland er ikke alene om å snakke om fredssamtaler for å tekkes vestlige aktører. Forskeren mener Ukraina driver med det samme. Ved å si at de er interesserte i forhandlinger er de med på å øke viljen til videreføring av støtte fra Vesten.

– Det er lurt, for de viser at de holder flere dører åpne, sier Eggen, som også er klar på at Ukraina faktisk har mer legitimitet for sine utspill og premisser.

Å ta tilbake landet sitt og å være frie og selvstendige.

– Det er premiss som gir mer mening i den vestlige verden.

Tror det det drar ut i tid

Eggen tror kort og godt at krigen per i dag har to parter som ikke har noe utgangspunkt å forhandle fra. Derfor svarer hun slik på spørsmål om hun ser reelle fredsforhandlinger komme i 2023:

– Nei, jeg tror ikke vi får det.

Riktignok tar hun et lite forbehold. For eksempel dersom Ukraina klarer å presse Russland ut av store deler av områdene de har kontroll over nå. Da vil situasjonen være en helt annen.

Det samme kan den være når vi etter hvert vet hva effekten av den russiske mobiliseringen blir og hva effekten av de ødeleggende angrepene på ukrainsk infrastruktur blir. Det gjør vi ikke ennå, påpeker Eggen.

– Men jeg tror det er større sjanser for at dette drar ut i tid enn at vi får forhandlinger neste år, avslutter hun.

Skal det skje må situasjonen på slagmarken trolig endre seg.