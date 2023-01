FUNNET DREPT: Ethan Chapin og Xana Kernodle var to av ofrene i studentdrapene i Moscow.

Studentdrapene i Idaho: Mistenkte studerte strafferett

Amerikansk politi har gått ut med navnet på mannen som er arrestert i forbindelse med drapene på fire studenter i Idaho i november.

Fredag ble det kjent at en 28 år gammel mann er pågrepet og siktet for overlagt drap etter at fire studenter ble funnet knivdrept i Idaho i november.

I en pressemelding skriver delstatspolitiet i Pennsylvania at de bisto FBI og politiet i Idaho i pågripelsen av Bryan C. Kohberger. 28-åringen ble arrestert i et hjem i Albrightsville i Pennsylvania.

Delstaten befinner seg tusenvis av kilometer unna byen Moscow i Idaho, hvor Kolhberger angivelig skal ha vært involvert i drapene på Madison Mogen (21), Kaylee Goncalves (21), Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20).

ARRESTERT: Bryan Kohberger er siktet for drapene som har rystet en hel nasjon.

Studerer strafferett

Den mistenkte mannen skal være student ved Washington State University, som befinner seg kun 15 minutter unna byen hvor studentene ble drept.

Nylig fullførte han sitt første semester som doktorgradstudent i faget strafferett, ifølge en pressemelding fra universitetet.

28-åringen er siktet for fire tilfeller av overlagt drap, samt innbrudd, uttalte påtalemyndigheten på en pressekonferanse fredag.

Myndighetene siktet seg inn på mannen etter å ha sporet en hvit Hyundai Elantra, som ble observert i området da drapene skjedde. Mannens DNA har også blitt matchet med genetisk materiale som ble funnet på åstedet, skriver CNN.

28-åringen skal ha kjørt bilen på tvers av landet og hjem til foreldrenes hus, ifølge avisen. Et overvåkningsteam fra FBI sporet han i fire dager før han ble arrestert.

STOR ETTERFORSKNING: Politiet på åstedet ved huset i Moscow hvor studentene ble funnet drept.

Holdt lav profil

Kohberger skal ha holdt en svært lav profil i studentboligen han leide i Pullman i Washington. En nabo forteller til Fox News at han sjelden så den påståtte drapsamannen.

– Jeg kunne se ham gå og sjekke postkassen, det var det. Bortsett fra det har jeg bare sett ham to ganger, og jeg har bodd her siden juli 2021, sa Justin Williams.

Naboen la til at han ikke la merke til noe uvanlig med mannens oppførsel.

Mannens forsvarer, Jason LaBar, sa i en uttalelse lørdag at siktede og hans familie er sjokkerte. Han forteller at Kohberger befant seg i Pennsylvania for å feire jul.

– Kohberger er ivrig etter å bli frikjent for disse anklagene, og ser frem til å løse dette så raskt som mulig.

I juni 2022 fullførte Kohberger en doktorgrad ved DeSales University, ifølge en uttalelse på skolens nettside. Han har også fullført en grad ved Norhampton Community College i 2018, bekreftet høyskolen til amerikanske medier.

Drept mens de sov

Det har hersket full forvirring rundt knivdrapene på de fire amerikanske studentene. Mogen, Goncalves og Kernodle bodde selv i huset der de ble funnet, mens Chapin skal ha vært på overnattingsbesøk hos kjæresten.

Ytterligere to personer bodde i huset. Disse skal ha sovet gjennom angrepene, for så å ringe 911 morgenen etter da de fant et av ofrene tilsynelatende bevisstløs.

Det er ikke kjent om Kohberger hadde noen relasjon med noen av de fire ofrene.

Politiet har så langt fått 19.000 tips relatert til drapene, skriver CBS News.

Selve drapsvåpenet er fortsatt ikke funnet, opplyser leder for Moscow-politiet, James Fry.

– Disse drapene har rystet lokalsamfunnet vårt, og ingen arrestasjon vil noen gang bringe tilbake disse unge studentene. Men vi tror rettferdighet vil bli oppnådd gjennom straffeprosessen.

Den mistenkte mannen er i forvaring hos kriminalomsorgen i Monroe County, i påvente av utlevering til Idaho. En utleveringshøring er planlagt til 3. januar, melder New York Post.