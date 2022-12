1 / 4 FOLK: Voksesmertene i antall besøkende i nasjonalparken til Rocky Mountains kan ses i kø på stier og veier. FOLK: Voksesmertene i antall besøkende i nasjonalparken til Rocky Mountains kan ses i kø på stier og veier. FOLK: Voksesmertene i antall besøkende i nasjonalparken til Rocky Mountains kan ses i kø på stier og veier. FOLK: Voksesmertene i antall besøkende i nasjonalparken til Rocky Mountains kan ses i kø på stier og veier. forrige neste fullskjerm FOLK: Voksesmertene i antall besøkende i nasjonalparken til Rocky Mountains kan ses i kø på stier og veier.

Vill vekst for USAs nasjonalparker: Trafikkorker, kø og avføring

ROCKY MOUNTAINS (VG) Antall årlige besøkende til USAs nasjonalparker har vokst til 300 millioner. I Rocky Mountains førte det til kollaps i høysesongen – og ødelagt natur.

– Du vet, folk bryter sammen når det er for store folkemengder og det tetter seg til, sier Kyle Patterson, talsperson for nasjonalparken Rocky Mountains i Colorado.

Med rundt 4,5 millioner besøkende i året, har de sett hva noen får seg til å gjøre når de blir desperate nok – «når de mister tålmodigheten med hverandre», som Patterson sier.

Det er de som nekter å flytte bilen, og forsinker alle biler bak med én time. De som tar beina fatt ved siden av bilkøen, stiller seg i en ledig parkeringsplass og nekter biler parkering.

Problemet med det de kaller road rage ble så ille, at staben ble bekymret for sikkerheten til besøkende og ansatte i nasjonalparken. Og så er det all avføringen.

– Vi ser mer avføring lenger og lenger inn i villmarken. Folk går på do rett på stien, sier Patterson.

TALSPERSON: Kyle Patterson snakker på vegne av nasjonalparken Rocky Mountains.

Spagat

I 2010 mottok de amerikanske nasjonalparkene totalt 281 millioner besøk, et tall som vokste til 330 millioner i toppåret 2017. Etter en dupp i pandemiåret 2020, var tallet tilbake på 297 millioner i fjor.

Rocky Mountains er ikke den eneste parken hvor økningen i antall gjester de siste årene – foruten en dupp under pandemien – har skapt store utfordringer.

I parkene Yosemite i California, Yellowstone i Wyoming og Zion i Utah kan de fortelle den samme historien: Traffikkorker, mangel på parkeringsplasser og timevis med venting for å slippe til på populære stier.

Det hele står i en spagat mellom to av nasjonalparkenes målsettinger: Å være tilgjengelige for folk, men også å konservere de unike naturområdene.

YOSEMITE: Utsikten over Yosemite Valley i California er en av USAs mest ikoniske.

Naturødeleggelser

For i Rocky Mountains er det ikke bare den logistiske operasjonen å håndtere et antall besøkende nesten på størrelse med Norges befolkning – det er også direkte konsekvenser for naturen.

– Stiene våre blir bredere og bredere. I starten av dem ser vi vegetasjon som er tråkket helt vekk og det er vanskelig for den å vokse tilbake, sier Patterson.

De er også bekymret for migrasjonsmønstrene til de ville dyrene i parken. På grunn av biler og mange mennesker, blir det vanskelig for dem å krysse veier.

På 3500 meters høyde ligger også en tundra i Rocky Mountains-parken. På toppen av et varmere klima, er det også et problem at mange velger å gå utenfor stiene for å unngå folk, slik at vegetasjonen også her forsvinner.

– Dette er et av de mest sårbare økosystemene vi har, sier Patterson.

YELLOWSTONE: Bison i USAs kanskje mest kjente nasjonalpark.

– Kollaps

Det var i 2012 at veksten begynte å ta av i Rocky Mountains. I 2019 var antall besøkende økt med 1,5 millioner – 44 prosent.

– Det var da vi begynte å se hvordan det vi driver med sviktet, forklarer Patterson.

Spesielt mellom klokken 10.00 og 14.00 i høysesongen.

– Stisystemet vårt, parkeringen, shuttlebussene, alt kollapset i dette tidsrommet, sier hun.

Befolkningsvekst i områdene rundt, og spesielt rundt storbyen Denver, trekkes frem som en av hovedårsakene til besøkelsesveksten for nasjonalparken.

– Ikke bare har du en befolkningsvekst, men blant disse har du også en vekst i andelen som ønsker seg disse fantastiske naturopplevelsene i Colorado, sier Patterson.

FOLKEMØTE: Ansatte fra Rocky Mountains nasjonalpark møter med en engasjert lokalbefolkning i Estes Park som vil bli hørt om sitt syn på de overbesøkte naturområdene i fjellkjeden ved byen.

Vil spre bruken utover

På et samfunnshus i Estes Park, som tjener som inngangsport til Rocky Mountains, er de lokale invitert for se på ulike løsninger og komme med sin mening.

I fjellbyen merker de også konsekvenser. Bilkøene starter i det lille sentrumet, det er stappfullt på alle restauranter i høysesongen og man har lært seg å unngå å handle når det er som verst.

I flere amerikanske nasjonalparker har medisinen vært å stenge dørene så fort parkeringsplassene her fulle med beskjed til de som vil inn at de må vente til ettermiddagen – eller møte opp enda tidligere dagen etterpå.

I Rocky Mountains tok de under pandemien derimot i bruk et system hvor man må reservere inngang til parken på visse klokkeslett.

– Dette handler om å spre bruken av parken utover dagen og gi folk flere alternativer, sier Patterson.

UENIG: Brian Denning ved Estes Park-institusjonen Scots Sporting Goods mener nasjonalparken Rocky Mountains styres på en udemokratisk måte.

Kritisk

– Unødvendig, udemokratisk, urettferdig og diskriminerende, svarer Brian Denning, beboer i Estes Park om det tidspunktbaserte reservasjonssystemet.

Han påpeker at Rocky Mountains tilhører det amerikanske folk og at det nye systemet favoriserer de med «tid og penger», mens vanlige familier med foreldre i full jobb med lite anledning til å legge planer langt frem i tid mister tilgangen.

– Ansatte ved parken vil fortelle deg at den «elskes til døde» og vise deg bilder av bilkøer, men hva er kriteriene? spør han.

Halvparten av de besøkende havner på de samme mest populære fem prosentene av nasjonalparkene.

– Parken er stor. Så fort du kommer deg to-tre kilometer unna hovedstiene er det vidåpent, selv i juli, hvor du kan være alene, sier Denning.

«Trojansk hest»

Denning kaller covid en «trojansk hest» som parkens ledelse utnyttet til å innføre reservasjonssystemet. Det ser nå ut til å bli en permanent løsning, og det i mange av landets nasjonalparker.

– Ingen vil se parkene ødelagt, vi vil at de skal være her for de neste generasjonene, men det burde være en offentlig prosess som kan føre kontroll med avgjørelsene til nasjonalparkene, sier Denning.

Selv prøver han å komme seg ut i Rocky Mountains flere ganger hver uke, og kan navngi hver eneste topp man kan se fra arbeidsplassen hans i en friluftsbutikk.

– Jeg drar opp der når enn jeg kan, for å sette beina mine på stien og finne litt fred, sier han.

