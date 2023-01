FJERNES: Kommunalt ansatte monterer ned en statue av Katarina den store i Odesa i romjulen. Det skjer i mørket - trolig for å unngå for mye oppmerksomhet.

Slik bryter Ukraina med Russland

I kjølvannet av den russiske invasjonen tar Ukraina et oppgjør med landets felles historie med Russland. I nattens mulm og mørke ble en statue av Katarina den store fjernet i romjulen.

Statuer og monumenter veltes og fjernes.

Russisk språk fjernes fra skolene.

Russisk litteratur fjernes.

Ukraina begynner å feire jul samtidig med Vesten, ikke Russland.

Gatenavn endres.

Det er noen av de endringene som har skjedd i Ukraina siden Vladimir Putin beordret invasjonen den 24. februar.

Den mest symbolske handlingen var kanskje da statuen av Katarina den store ble fjernet fra sin sentrale plassering i Odesa ved Svartehavet i den norske romjulen.

– I sannhet et historisk øyeblikk, fastslo Odesas borgermester Gennadij Trukhanov.

«VENNSKAPSSTATUE»: Denne statuen i Kyiv viste en ukrainsk og en russisk arbeider. Den skulle symbolisere vennskapet mellom russere og ukrainere. I april ble den «halshugget» av ukrainske myndigheter.

– Jeg er takknemlig for at innbyggerne i Odesa uttrykte at det russiske imperiet ikke har noen plass i det moderne Ukraina, som er demokratisk og følger rettsstatens prinsipper, uttrykte Trukhanov på Telegram.

Den endelige avgjørelsen ble tatt av bystyret, men det var også en digital folkeavstemning der et lite flertall mente at det var riktig å fjerne Katarina, som regjerte fra 1762 til 1796 og som fortsatt er en kontroversiell figur i Ukraina fordi hun la Odesa under seg.

I 2014 uttrykte Vladimir Putin seg om denne delen av Ukraina og sa at «Gudene må vite» hvordan området ble en del av Ukraina på 1920-tallet.

MALING: En statue av den russiske nasjonaldikteren Aleksandr Pusjkin er blitt utsatt for maling på ei gate i Odesa. Bildet er tatt den 10. november 2022.

Også i dagene før invasjonen den 24. februar 2022 snakket Putin i en tale mye om historien til Russland og Ukraina. Han sa da at Ukraina ikke er noe eget land.

Niels Bo Poulsen, leder for Institut for Strategi og Krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, kommenterer Ukrainas brudd med sin russiske fortid slik til VG:

– Som jeg ser det er det snakk om et klassisk nasjonsbyggingsprosjekt – som har foregått i mange år i Ukraina med fokus på det distinkt ukrainske og fjerning av den felles historie med Russland.

Valerij Sjolomitskyj bor på ei gate som nylig har skiftet navn fra å være oppkalt etter den russiske dikteren Dostojevskij til nå å være oppkalt etter Andy Warhol.

– Det har blant annet vært kraftig fokus på Holodomor som en nasjonal begivenhet, avsovjetisering av ukrainske byer gjennom å fjerne gatenavn, statuer og lignende.

Holodomor var en menneskeskapt hungersnød som rammet Ukraina fra høsten 1932 til sommeren 1933. Det var en del av en mer vidtrekkende sultkatastrofe i kornproduserende områder av Sovjetunionen - utløst av Josef Stalins tvangskollektivisering av landbruket og innføring av planøkonomi. Det anslås at mellom tre og fire millioner mennesker døde av sult i de områdene som på den tiden tilhørte den ukrainske delen av Sovjetunionen.

MARKERING: En kvinne og et barn tenner lys til minne ofre for sultkatastrofen i 1932–33, da millioner døde, under en seremoni i Kyiv før jul.

Niels Bo Poulsen utelukker ikke at fjerningen av Katarina-statuen, fjerning av russisk litteratur og andre ting også kan ha en annen hensikt:

– Vi skal ikke utelukke at det også er tenkt som en politisk lynavleder for de problemene som de stadige russiske bombardementer gir for sivilbefolkningen. Å fortsette «statuekrigen» akkurat nå.

– Til syvende og sist er jo nettopp Katarina den store grunnsteinen i Putins påstand om at det sørlige Ukraina, som hun erobret på andre halvdel av 1700-tallet, rettelig er russisk i form av Novorossija.

EKSPERT: Niels Bo Poulsen ved det danske Forsvarsakademiet.

Her er noen uttrykk for at Ukraina prøver å kvitte seg med sin russisk historie:

Språk og litteratur

Den 16. august 2022 bestemte det ukrainske undervisningsdepartementet at russisk litteratur og språk skulle fjernes fra undervisningsplanen. Det het at det var en direkte konsekvens av krigen.

Det ble gjort unntak for forfattere som hadde sitt liv og arbeid forbundet med Ukraina, som for eksempel Mikhail Bulgakov, mannen bak «Mesteren og Margarita».

Ukrainsk er gjort til det eneste undervisningsspråk fra femte klassetrinn.

Det er også bestemt at 90 prosent av nasjonalt TV og radio skal være på ukrainsk.

Den siste sesongen av «Ungkaren» måtte dubbes til ukrainsk, fordi opptaket ble gjort før krigen - og deltakerne fikk lov å snakke russisk.

NY JULEFEIRING: Noen troende tenner lys i en ortodoks kirke i Kyiv den 25. desember, en dato som ukrainerne tradisjonelt ikke har markert.

«Flytting» av julen

Den ortodokse kirken i Ukraina bestemte at de troende for første gang kunne feire jul den 25. desember - om de ønsket. Ukraina har - som Russland - alltid feiret jul 6. og 7. januar - etter den julianske kalenderen. Norge og Vesten bruker den gregorianske kalenderen med 24. og 25. desember som julaften og 1. juledag.

Fjerning av statuer og monumenter

Katarina den store-statuen er kanskje det fremste beviset, men en rekke andre statuer og monumenter er også flyttet eller ødelagt. I midten av desember ble en statue av den russiske nasjonaldikteren Aleksandr Pusjkin fjernet i byen Dnipro.

Det har også blitt fjernet monumenter som skal symbolisere vennskapet mellom Russland og Ukraina. I Kyiv ble et slikt monument fjernet i april.

FJERNES: Et skilt med gatenavnet «Moskva-gaten» blir fjernet i Kyiv.

Nye gatenavn

Bystyret i Kyiv bestemte i høst at mer enn 140 gater skal skifte navn - fordi det forbindes med Russland. Argumentet er at det skal slette den propagandaen som Sovjetunionen utsatte Ukraina for.

I Kyiv har blant annet en gate oppkalt etter den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij skiftet navn og er nå oppkalt etter den amerikanske kunstneren Andy Warhol.

– Selv om jeg liker Dostojevskij, så er jeg glad for navneendringen, sier Valerij Sjolomytskyj, en mann som bor i gaten, til nyhetsbyrået AP.