TRAGEDIE: Jake Day og Cindy Braddock ble drept, de tre barna kom fra ulykken uten varige mén.

Foreldrene omkom – barna overlevde 55 timer i bilvraket

Begge foreldrene omkom i utforkjøringen. Først etter 55 timer ble de tre barna funnet ved bilvraket – uttørret, men i live.

– Et mirakel, sier de etterlatte.

Fra hele Australia strømmer medfølelse mot familien fra Northam, som ble rammet av tragedie på landeveien juledags morgen.

Etter et juleselskap forlot Cindy Braddock (25), Jake Day (28) og barna hjembyen utenfor Perth i ettiden natt til søndag.

De skulle feire jul hos hans mor i småbyen Kondinin, en reise på 200 kilometer gjennom flatt og øde landskap på sørvestkysten.

Nathan O’Donnell på en bensinstasjon i Northam kan ha vært den siste som så paret i live, da de stoppet for å fylle bensin og kjøpe drikke og snacks.

– Han så utmattet ut. Da han dro, ønsket jeg ham lykke til med den lange turen. Dessverre klarte han det ikke, sier O’Donnell ifølge TV-stasjonen 7News.

Knapt ti kilometer hjemmefra kjørte firehjulstrekkeren utfor veien.

Bilen ble liggende med hjulene i været.

DUKKER: Barneleker ble hentet ut av bilvraket.

Savnet-meldingen neste dag utløste en massiv leteaksjon. En slektning som oppdaget bilvraket tirsdag ettermiddag og tilkalte nødetatene.

Foreldrene var døde. To av barna ble funnet utenfor Landroveren, mens minstemann på ett år befant seg inni bilen.

Days søskenbarn Michael Read mener parets fem år gamle datter reddet ettåringens liv ved å løsne setebeltet hans etter ulykken.

– Var det ikke for henne, ville han ikke vært med oss i dag. Barna tilbrakte 55 timer i bilen i 30 graders hete, sier Read ifølge NBC News.

FUNNET: Nødetatene ved ulykkesstedet utenfor Kondinin.

En annen fetter av faren, Casey Guyver, sier det er et mirakel at barna overlevde mer enn to døgn i ødemarka før de ble reddet.

Et ambulansehelikopter tok barna til sykehus i Perth. De var ifølge politiet sterkt dehydrerte. Ettåringen skal også ha fått en hodeskade.

– Vi har det vondt på ulikt vis, alle sammen, men setter barna først og gjør så godt vi kan, en dag av gangen, sier Michael Read.

En spleis skal ha innbrakt over 700 000 kroner til familien. Read takker alle:

– Det blir virkelig en kjærkommen støtte til barnas oppfostring.

