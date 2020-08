ARRESTERT: De to fotballspillerne Sergej Kozeka og Pavel Rasolko spiller for laget Krumkachy. Foto: FC Krumkachy

Hviterussland: Fotballspillere banket opp av politiet

To fotballspillere fra et lag kjent for å støtte opposisjonen i Hviterussland ble søndag pågrepet og banket opp av opprørspolitiet.

Den første bølgen av demonstrasjoner i Minsk ble møtt med grov vold fra politiet, der det blant annet ble skutt med skarpt mot demonstranter og tusenvis ble fengslet. Så kom en uke med tilnærmet ro. Nå er grepet strammet igjen.

The Institute for the Study of War advarer mot at konflikten mellom regimet og demonstrantene er i ferd med å bli militarisert, etter at et stort antall soldater, politi og sikkerhetsstyrker er blitt utplassert i gatene.

Under søndagens demonstrasjon hadde tungt væpnet, svartkledd politi og militære, med hjelmer og skuddsikre vester, sperret gatene med metallgjerder og pansrede kjøretøyer.

BÆRES BORT: En demonstrant bæres resolutt bort av sortkledd opprørspoliti i Minsk den 30. august. Foto: TUT.BY

Ny arrestasjoner

140 personer ble arrestert, de fleste av dem tilfeldige demonstranter, men også enkelte arrestasjoner av opposisjonelle og journalister.

To av dem som ble arrestert på søndag i Minsk er de to fotballspillerne Pavel Rasolko og Sergej Kozeka. De skal ha blitt banket opp og alvorlig skadet under tumulter mellom politiet og demonstranter.

Kozeka, som i 2012 tapte knepet mot Liverpool i kvalifisering til Champions League med sin forrige klubb Gomel, skal ha fått et brudd i ryggraden, og er ute av spill i minst én måned.

Klubben de to spiller for omtaler selv saken på Instagram, «vi ønsker våre gutter god helse» står det der, og på engelsk la klubben denne meldingen ut på Twitter i går:

Støtter folket

De to spiller for laget Krumkachy, som betyr «ravnen» på hviterussisk, og som er et lag kjent for å støtte kravet om at Hviterussland skal være mer uavhengig av Russland.

Spillerne på laget har engasjert seg på opposisjonens side under den pågående konflikten, og klubben ble tidligere advart av det hviterussiske fotballforbundet for å ha lagt ut bilde der spillerne poserer med T-skjorter med påskriften «vi står med folket».

De to spillerne ble først anklaget for å ha sparket en politibil. Men direktøren i klubben, Oleg Davidovitsj uttaler til avisen Tribuna.com at de to ikke gjorde noe galt.

– De ble anklaget for å ha vært med på å angripe en minibuss med politimenn, men merk at bussen i hendelsen var umerket og at mennene om bord ikke bar uniform, sier Davidovitsj.

– Vi har samlet inn mange videoklipp som viser at våre gutter dessuten ikke deltok i hendelsen. De kom fra trening og hadde med en bag med vått treningstøy da de skulle passere en politikontroll, sier direktøren.

Det hviterussiske innenriksministeriet bekrefter at to fotballspillere ble pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i at minibussen med sivilpoliti ble angrepet. Men mandag kveld, etter at saken fikk mye omtale i Hviterussland, ble de to spillerne løslatt fra varetekt, og de vil ikke bli siktet.

Populært lag

Maksim Hacak (32), redaktør i den uavhengige avisen Telegraf, sier til VG på telefon fra Minsk at laget var populært siden det var sponset av det private næringslivet, ikke av staten, og fordi det bruker hviterussisk språk, snarere enn russisk.

– Laget har støttet opposisjonen, og er populære blant mange grunnet det laget står for. Men siden det ikke tar imot støtte fra staten, kun fra det private næringslivet, så har laget slitt med økonomien og vil bli degradert til andre divisjon, sier Hacak.

PROTESTER: Demonstrasjonene fortsetter i Minsk, selv om opprørspolitiet forsøkte å stanse protestene. Foto: TUT.BY

Han tror ikke at den siste bølgen med arrestasjoner vil føre til en slutt på demonstrasjonene, der det kreves at president Aleksandr Lukasjenko (66), kalt «Europas siste diktator», går av.

– Lukasjenko har krevd at demonstrasjonene opphører, men han blir tydeligvis ikke lyttet til, for det var store folkemasser i gatene på søndag. Samtidig ser vi at de fleste som tas i varetekt blir løslatt etter ganske kort tid, og at deler av politiet ikke ville bruke vold mot demonstrantene, sier Hacak.

Protestene har spredd seg over hele Hviterussland etter at Lukasjenko den første helgen i august hevdet at han ble gjenvalgt med hele 80 prosent av stemmene. Det sås sterk tvil om valgresultatet, og store deler av befolkningen anklager nå regimet for valgfusk.

