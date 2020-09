LEDER FORHANDLINGENE: Storbritannias forhandlingsleder David Frost og hans motpart i EU, Michel Barnier i Brussel, i august. Foto: Reuters

Heftig ordkrig mellom EU og Storbritannia før Brexit-innspurt

Det tilspisser seg mellom EU og Storbritannia i Brexit-forhandlingene. Det går raskt mot nyttår og det gjenstår tunge og viktige saker som må avklares i løpet av uker for at partene skal unngå «no-deal».

Tirsdag 8. september starter forhandlingene om hvordan Storbritannia skal forlate EU. Det er den 8. forhandlingsrunden og forpostfektingen er i gang mellom britenes forhandlingsleder David Frost og hans motpart i EU, Michel Barnier.

Nå i helgen har Frost gått ut med saftig retorikk om fremdriften i forhandlingene og om hvem som er i førersetet: De britiske øyene eller kontinentet på den andre siden av kanalen.

– Storbritannia vil ikke blunke først i Brexit-forhandlingene med EU, og vi er ikke redde for et no-deal-utfall i slutten av året, sier forhandlingsleder David Frost i et intervju i den engelske avisen Mail on Sunday.

Sliter med fisk

Lord Frost (55), som tidligere var ambassadør til Norge, bygger nå opp til en spent stemning mellom de tidligere nære handelsallierte.

– De har ikke akseptert at på visse nøkkelområder ønsker vi å være i full kontroll over våre egne lover, gjøre ting på vår måte og ta i bruk den friheten som kommer etter Brexit, sier han i intervjuet og fortsetter:

– Vi vil ikke være en klientstat (et land som er avhengig av, og får beskyttelse fra et annet land, red.anm.) Vi vil ikke inngå kompromiss i den fundamentale kontrollen vi har over våre egne lover.

Erik Mustad er redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no og førstelektor i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.

– Dette er en tøff tone fra Frost?

– Ja, det er en kompromissløs tone fra britene og forhandlingsleder Frost resiterer bare den steile holdningen fra Regjeringen og statsminister Boris Johnson. Og denne retorikken har EU reagert sterkt på siden Corona-situasjonen oppsto. EUs forhandlingsleder Barnier har sagt at med slike holdninger spå blir det ingen Brexit-avtale, sier Mustad til VG.

Et av de vanskeligste spørsmålene handler om fisk og hvor mye fisk britene kan hente opp fra egne farvann.

SPÅR PROBLEMER: Storbritannia-ekspert Erik Mustad. Foto: Harald Henden

– Fiskerispørsmålet står på stedet hvil. Det er stor avstand mellom partene og er et av de områdene EU ber om kompromissvilje på. Det er helt nødvendig, på grunn av andre medlemmer i EU, for eksempel Spania og Portugal, sier Mustad.

Han mener britenes problemer bunner i at britene ønsker å fire på noen av kravene.

– Britene mener EU må lage egne regler som bare gjelder for Storbritannia. De vil ikke følge EUs regelverk, som, gjelder for andre land som står utenfor unionen som for eksempel Norge og Canada, sier Mustad og fortsetter:

– Dette er en mangel på forståelse for hvordan EU-systemet fungerer og jeg mener britene overvurderer sin egen posisjon i disse forhandlingene.

Se video: Britene jubler når Storbritannia formelt forlater EU:

– Grenser!

– Er dette en strategi som leder mot no-deal?

– Ja, hvis ikke britene innser alvoret og er villige til å inngå kompromisser så vil det ikke bli noen avtale. For EU kan ikke inngå kompromiss på unionens regelverk av hensyn til de andre 27 landene, mener førstelektoren.

– Bortsett fra fisk, hvilke saker er det viktig å få avklart?

– Grenser! Grenseovergangene langs kanalkysten, spesielt Dover hvor den store vareutvekslingen med EU skjer. Her må de bli enige om hvordan handelen over disse grensene skal foregå. Uten en avtale, vil Storbritannias grenser mot Europa bli enorme flaskehalser for handel. I tillegg må selvsagt grensespørsmålet mot Irland løses, sier Mustad.

– Hvor lang tid har de på seg for å få landet avtale innen nyttår?

– De har bare noen uker på seg, fordi avtaletekstene må ratifiseres både i Det britiske parlamentet og EU-parlamentet. De har bare tiden av veien og det er ingen som vil utsette prosessen ytterligere heller.

– Kan britene leve med en no-deal-situasjon, slik Frost hevder?

– Tja, det vil jo tiden vise. Alle økonomiske analyser sier at dette vil svi britene grassat når det gjelder import og eksport av varer og tjenester. Det er dette britiske eksportbedrifter er redde for. At de skal bli rammet av en ikke-avtale, sier Mustad.

Publisert: 07.09.20 kl. 04:04

