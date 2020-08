Tidligere FN-ambassadør Nikki Hailey under republikanernes landsmøte. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley: – USA er ikke et rasistisk land

Under republikanernes landsmøte natt til tirsdag, kom den tidligere FN-ambassadøren med et helhjertet forsvar av Trumps utenrikspolitikk.

– Joe Biden og Demokratene skylder på Amerika først. Donald Trump har alltid satt Amerika først, sa hun fra talerstolen i Washington D.C.

Haley, som i tillegg til å ha vært USAs FN-ambassadør er tidligere guvernør for South Carolina, var en av hovedtalerne under republikanernes landsmøte natt til tirsdag.

– FN er ikke er sted for det lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøre, sa hun blant annet i sin tale, og viste til at Trump har vært tøff både mot Nord-Korea, IS og Kina.

Hailey nevnes selv som en arvtaker som presidentkandidat, eller som erstatter til visepresident Mike Pence, og talen natt til tirsdag bygget muligens opp til et kandidatur, skriver New York Times.

Trumps sønn: – Må få slutt på rasisme

– I store deler av Det demokratiske partiet, er det nå på moten og si at USA er rasistisk. Det er en løgn. USA er ikke et rasistisk land, sa hun til velgerne natt til tirsdag – og fortalte om sine egne foreldre som kom til USA fra India.

– Dette er personlig for meg. Faren min brukte turban, moren min brukte sari. Jeg var en brun jente i en sort og hvit verden.

– Det er tid for å gjøre USA enda friere, enda mer rettferdig og enda bedre for alle. Det er derfor det er så tragisk å se Det demokratiske partiet snu det andre kinnet til opptøyer og raseri, fortsatte hun – og viste til demonstrasjonene som har herjet i USA siden drapet på George Floyd i mai.

Donald Trumps eldste sønn Donbald Trump Jr. talte fra Washington D.C. Foto: Susan Walsh / AP

Også presidentens sønn, Donald Trump Jr., snakket om rasisme i sin tale under landsmøtet. Han kom også med flere angrep på demokratenes kandidat Joe Biden, som han kalte et «Loch Ness»-monster.

Landsmøtet går av stabelen samtidig som en ny politiskyting ryster USA.

– Alle menn og kvinner er skapt like og må behandles likt etter loven. Det er derfor vi må få en slutt på rasisme, og vi må sørge for at alle politifolk som misbruker makten sin holdes ansvarlige, sa han og fortsatte:

– Det som skjedde med George Floyd er uverdig. Og dersom du kjenner en politibetjent, vet du at de også vil være enige i det, sa han – før han kalte politifolkene for amerikanske helter.

BLE OFFISIELT NOMINERT: Donald Trump og hans visepresidentkandidat Mike Pence. Foto: Travis Dove / Pool The New York Times

Offisielt nominert

Donald Trump ble tidligere mandag offisielt nominert som partiets presidentkandidat i Charlotte i North Carolina, sammen med sin visepresidentkandidat Mike Pence.

– Dersom du virkelig vil få dem til å gå av skaftet, sier dere 12 nye år, sa Trump til delegatene som ropte «fire nye år» idet han gikk på scenen under dag én av republikanernes landsmøte mandag formiddag, skriver Washington Post.

Her gjentok han også frasen han fikk mye oppmerksomhet for i forrige uke, om at han kun vil tape presidentvalget 3. november dersom det er rigget:

– Den eneste måten de kan ta fra oss dette valget på, er dersom valget er rigget, sa han og kom med flere anklager mot demokratene:

– De bruker covid for å stjele valget.

Trumps tale under landsmøtets første dag var ikke annonsert på forhånd, men likefullt ikke helt overraskende, skriver avisen. Secret Service hadde nemlig på forhånd gjort klart rommet, og visepresident Mike Pence hadde lovet at en «venn» ville dukke opp.

Ifølge kilder CNN har snakket med har Trump ønsket at republikanernes landsmøte, som fortsetter frem til torsdag, skal skille seg kraftig fra det digitale landsmøtet demokratene holdt forrige uke.

Presidenten skal ha engasjert seg svært personlig i planleggingen, og kommet med ideer til stunt, steder og taler frem til siste minutt.

Med seg på laget for å sy det hele sammen har han Sadoux Kim, en tidligere produsent i reality-showet «The Apprentice».

26 år gamle Charlie Kirk, som leder den konservative ungdomsorganisasjonen Turning Point USA, var en av de første talerne på programmet mandag kveld, natt til tirsdag norsk tid. Han kom med en svært sterk hyllest av presidenten fra Washington D.C.:

– Trump er den vestlige sivilisasjonens livvakt, sa han blant annet.

Disse taler på Republikanernes landsmøte Mandag: Senator Tim Scott

Kongressrepresentant Steve Scalise

Kongressrepresentant Matt Gaetz

Kongressrepresentant Jim Jordan

Tidligere ambassadør Nikki Haley

Leder for nasjonalkomiteen Ronna McDaniel

Delstatspolitiker Vernon Jones (Georgia)

Amy Johnson Ford

Kimberly Guilfoyle

Natalie Harp

Charlie Kirk

Kim Klacik

Mark and Patricia McCloskey

Sean Parnell

Andrew Pollack

Donald Trump, Jr.

Tanya Weinreis Tirsdag Førstedame Melania Trump

Utenriksminister Mike Pompeo

Senator Rand Paul

Guvernør Kim Reynolds (Iowa)

Viseguvernør Jeanette Nuñez (Florida)

Delstatsjurist Daniel Cameron (Kentucky)

Tidligere delstatsjurist Pam Bondi (Florida)

Abby Johnson

Jason Joyce

Myron Lizer

Mary Ann Mendoza

Megan Pauley

Cris Peterson

John Peterson

Nick Sandmann

Eric Trump

Tiffany Trump Onsdag Visepresident Mike Pence

Andredame Karen Pence

Senator Marsha Blackburn

Senator Joni Ernst

Guvernør Kristi Noem (Sør-Dakota)

Kongressrepresentant Dan Crenshaw

Kongressrepresentant Elise Stefanik

Kongressrepresentant Lee Zeldin

Tidligere etterretningssjef Richard Grenell

Trump-rådgiver Kellyanne Conway

Trump-rådgiver Keith Kellogg

Jack Brewer

Sister Dede Byrne

Madison Cawthorn

Scott Dane

Clarence Henderson

Ryan Holets

Michael McHale

Burgess Owens

Lara Trump Torsdag President Donald J. Trump

Boligminister Ben Carson

Senatsleder Mitch McConnell

Senator Tom Cotton

Kongressrepresentant Kevin McCarthy

Kongressrepresentant Jeff Van Drew

Førstedatter Ivanka Trump

Trump-rådgiver Ja'Ron Smith

Ann Dorn

Debbie Flood

Rudy Giuliani

Franklin Graham

Alice Johnson

Wade Mayfield

Carl and Marsha Mueller

Dana White Kilde: Donald Trumps hjemmeside Vis mer

Publisert: 25.08.20 kl. 02:18 Oppdatert: 25.08.20 kl. 05:12

