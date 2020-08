BLE OFFISIELT NOMINERT: Donald Trump og hans visepresidentkandidat Mike Pence. Foto: Travis Dove / Pool The New York Times

Republikanernes landsmøte: Trump offisielt nominert som presidentkandidat

Det blir flere kontroversielle talere og en god dose Donald Trump når republikanernes landsmøte sparkes i gang natt til tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Donald Trump ble tidligere mandag offisielt nominert som partiets presidentkandidat i Charlotte i North Carolina, sammen med sin visepresidentkandidat Mike Pence.

– Dersom du virkelig vil få dem til å gå av skaftet, sier dere 12 nye år, sa Trump til delegatene som ropte «fire nye år» idet han gikk på scenen mandag formiddag, skriver Washington Post.

Her gjentok han også frasen han fikk mye oppmerksomhet for i forrige uke:

– Den eneste måten de kan ta fra oss dette valget på, er dersom valget er rigget.

Talen hans under landsmøtets første dag var ikke annonsert på forhånd, men likefullt ikke helt overraskende, skriver avisen. Secret Service hadde nemlig på forhånd gjort klart rommet, og visepresident Mike Pence hadde lovet at en «venn» ville dukke opp.

Ifølge kilder CNN har snakket med håper Trump at republikanernes landsmøte vil skille seg kraftig fra det digitale landsmøtet demokratene holdt forrige uke.

Presidenten skal ha engasjert seg svært personlig i planleggingen, og kommet med ideer til stunt, steder og taler frem til siste minutt.

Natt til tirsdag vil presidenten ifølge NBC News blant annet dukke opp med seks tidligere gisler som er blitt reddet av amerikanske myndigheter gjennom hans tid som president.

Med seg på laget for å sy det hele sammen har han Sadoux Kim, en tidligere produsent i reality-showet «The Apprentice».

– Republikanerne vil gi et optimistisk og fartsfylt landsmøte denne uken, i motsetning til siste ukes «sørgefest» fra demokratene, sier rådgiver i Trump-kampanjen Jason Miller til CNN.

Beskjeden fra flere av talerne under demokratenes landsmøte forrige uke, var at USA nå er inne i en mørk tid.

– Jeg tror landsmøtet vil bli en sterk hyllest av Trump og alt det påstått fantastiske han har oppnådd. Det vil bli mye vekt på hvor farlig for landet det vil bli hvis Biden får styre, og påstander om at han kontrolleres av den ekstreme venstresiden av demokratene, sa Eirik Løkke, USA-ekspert i tankesmien Civita, til VG mandag kveld.

Republikanerne har kritisert demokratenes landsmøte for å være topptungt, og har på forhånd varslet at de vil gi mer plass til «vanlige folk».

Flere kontroversielle talere

Blant de mest kontroversielle talerne natt til tirsdag er ekteparet McCloskey fra St. Louis i Missouri. De skapte overskrifter verden rundt da de, fra sin egen hage, rettet våpen mot demonstrantene som protesterte mot rasisme og politidrapet på George Floyd.

Han holdt en halvautomatisk rifle, mens hun siktet med en pistol. I juli ble ekteparet siktet for ulovlig bruk av våpen, og saken er under etterforskning.

Blant de andre talerne natt til tirsdag er senatoren Jim Scott, Trumps eldste sønn Donald Trump Jr. og USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Haley er en nær alliert av Trump, og forventet å drive valgkampanje for presidenten i månedene fremover. Hun nevnes selv ofte som en mulig arvtaker som presidentkandidat, skriver Washington Post.

Disse skal tale på Republikanernes landsmøte Mandag: Senator Tim Scott

Kongressrepresentant Steve Scalise

Kongressrepresentant Matt Gaetz

Kongressrepresentant Jim Jordan

Tidligere ambassadør Nikki Haley

Leder for nasjonalkomiteen Ronna McDaniel

Delstatspolitiker Vernon Jones (Georgia)

Amy Johnson Ford

Kimberly Guilfoyle

Natalie Harp

Charlie Kirk

Kim Klacik

Mark and Patricia McCloskey

Sean Parnell

Andrew Pollack

Donald Trump, Jr.

Tanya Weinreis Tirsdag Førstedame Melania Trump

Utenriksminister Mike Pompeo

Senator Rand Paul

Guvernør Kim Reynolds (Iowa)

Viseguvernør Jeanette Nuñez (Florida)

Delstatsjurist Daniel Cameron (Kentucky)

Tidligere delstatsjurist Pam Bondi (Florida)

Abby Johnson

Jason Joyce

Myron Lizer

Mary Ann Mendoza

Megan Pauley

Cris Peterson

John Peterson

Nick Sandmann

Eric Trump

Tiffany Trump Onsdag Visepresident Mike Pence

Andredame Karen Pence

Senator Marsha Blackburn

Senator Joni Ernst

Guvernør Kristi Noem (Sør-Dakota)

Kongressrepresentant Dan Crenshaw

Kongressrepresentant Elise Stefanik

Kongressrepresentant Lee Zeldin

Tidligere etterretningssjef Richard Grenell

Trump-rådgiver Kellyanne Conway

Trump-rådgiver Keith Kellogg

Jack Brewer

Sister Dede Byrne

Madison Cawthorn

Scott Dane

Clarence Henderson

Ryan Holets

Michael McHale

Burgess Owens

Lara Trump Torsdag President Donald J. Trump

Boligminister Ben Carson

Senatsleder Mitch McConnell

Senator Tom Cotton

Kongressrepresentant Kevin McCarthy

Kongressrepresentant Jeff Van Drew

Førstedatter Ivanka Trump

Trump-rådgiver Ja'Ron Smith

Ann Dorn

Debbie Flood

Rudy Giuliani

Franklin Graham

Alice Johnson

Wade Mayfield

Carl and Marsha Mueller

Dana White Kilde: Donald Trumps hjemmeside Vis mer

Tidligere advokat i demokrat-reklame

Bare timer før president Donald Trump går på talerstolen, har hans tidligere advokat Michael Cohen dukket opp i en reklame for en av demokratenes største støttespillere.

Reklamen kommer fra den demokratiske gruppen American Bridge 21st Century, en såkalt «Super Pac» som støtter demokratene og jobber mot republikanerne.

Her advarer Cohen velgerne mot å «la seg lure» av det offentlige bildet Trump har skapt av seg selv:

– Senere denne uken kommer han til å stå der og lyve til dere. Jeg er her for å fortelle dere at man ikke kan stole på ham, og at dere ikke bør tro et ord av det han sier.

Fikk du med deg? Dette er Trumps kontroversielle talere

Cohen ble i 2018 dømt til tre år i fengsel for blant annet å ha løyet til Kongressen. Han er aktuell med en bok om sin tid med den sittende presidenten – en bok Det hvite hus har forsøkt å få stanset.

Mandag ble det også kjent Michael Steele, som tidligere har vært styreleder for Det republikanske partiet, har blitt med i The Lincoln Project, en gruppe republikanere som jobber for at Trump ikke skal bli gjenvalgt som president.

Det var denne gruppen George Conway, ektemannen til Trumps rådgiver Kellyanne Conway, søndag kunngjorde at han ville trekke seg tilbake fra.

– Dette er tiden hvor ting bør bety noe, og hvor du må finne ut av hva som virkelig betyr noe for deg, og hva slags type leder du ønsker i en tid som dette. For meg er det ikke han, sier Steele, som nå er politisk kommentator for MSNBC, til sin egen kanal.

Publisert: 25.08.20 kl. 02:18 Oppdatert: 25.08.20 kl. 02:37

