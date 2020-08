POSTEN SKAL FREM: USAs president Donald Trump holdt lørdag pressekonferanse på Trump National Golf Club i Bedminster i New Jersey. Her fortalte han at det jobbes for å effektivisere det amerikanske postvesenet USPS. Foto: SARAH SILBIGER / X06988

Full strid om poststemmer i USA: Trump anklages for å rive ned postvesenet før valget

Demokratene anklager USAs president Donald Trump for å misbruke det amerikanske postvesenet for å undergrave presidentvalget.

Presidentens pressekonferanse på Trump-golfklubben i Bedminster i New Jersey lørdag, dreide seg i stor grad om én ting: Kontroversene rundt det amerikanske postvesenet USPS og de såkalte poststemmene før årets presidentvalg 3. november.

For samtidig som rekordmange amerikanere på grunn av corona-pandemien er ventet å avlegge sin stemme via posten, går posten gjennom omfattende kostnadskutt som flere frykter vil kunne påvirke valget.

New York Times beskriver et postvesen i krise, mens Washington Post omtaler Trumps angrep på det folkekjære postvesenet for et «korstog».

«REDD POSTKONTORET»: Erica Koesler demonstrerer utenfor et postkontor i Los Angeles lørdag.

Ny postsjef er Trump-donor

I sentrum for sparetiltakene står en ny sjef – Louis DeJoy – en mangeårig økonomisk bidragsyter til Donald Trump.

– Vi har hatt en mann der inne i to måneder nå, sier Trump selv om postsjefen under sin pressekonferanse lørdag, og legger til at han mener postsjefen er en fantastisk forretningsmann.

– Bruker han postvesenet for å skape forsinkelser ved valget? ville en reporter vite.

– Nei, ikke i det hele tatt, han ville elsket å se dette skje. Jeg har ikke snakket med ham om det, men jeg vil tro at han ville sagt at de ikke ga ham pengene han trengte, sier Trump, og legger til at han mener DeJoy er en fantastisk mann.

– Han prøver å strømlinjeforme postvesenet og «make it great again». Postvesenet er en katastrofe.

OMSTRIDT POSTSJEF: Louis DeJoy (t.v.) leder USPS.

New York Times melder at sparekuttene allerede har ført til store forsinkelser flere steder. Det meldes om kutt i åpningstidene og slutt på overtidsbruk. I tillegg er flere innsamlingsbokser for post blitt fjernet – en beslutning som fredag ble reversert.

Postvesenet har allerede advart 46 delstater om at det er en reell fare for at millioner av stemmer ikke vil rekke frem i tide til å bli talt ved presidentvalget, dersom de sendes i siste liten.

Varsler et «rigget valg»

Den amerikanske presidenten har flere ganger advart om stemmegivning via posten vil føre til et rigget valg og valgfusk, en påstand som har blitt avvist av flere eksperter – til tross for at systemet ikke er uten utfordringer.

Poststemming gjør det mulig for velgerne å stemme hjemmefra: De mottar stemmeseddelen via post og fyller den ut, før den sendes i posten eller leveres i valglokaler.

– De vil sende millioner av millioner av stemmesedler i posten, og dere ser hva som skjer da. De blir borte, man finner dem i hauger. Universelle poststemmer vil bli en katastrofe, folk kommer til å le av oss over hele verden, sier presidenten under pressekonferansen lørdag.

I et intervju med Fox Business Network torsdag sa Trump at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget.

I forhandlingene om corona-krisepakker i kongressen ønsker demokratene 25 milliarder dollar til postvesenet, skriver CNN. De vil også ha 3,6 milliarder dollar i ekstra bevilgninger til delstatene for å hjelpe til med gjennomføringen av valget.

– Sabotasjeteknikker

Trump anklages nå av demokratene for å bevisst bygge ned postvesenet med mål om å gjøre gjennomføringen av valget vanskelig – og for å bruke sin mann på innsiden til å oppnå dette.

– Demokratene i Senatet og Representantenes hus ber presidenten om å øyeblikkelig avslutte sitt angrep på postvesenet, og gjøre det klart at han vil la valget i 2020 foregå uten hans sabotasjetaktikker, skriver flertallsleder Nancy Pelosi i Represantenes hus og mindretallsleder Chuck Schumer i Senatet i en uttalelse.

Trump sammen med tidligere president Barack Obama og Joe Biden da han ble tatt i ed som USAs president i Washington D.C. 20. januar 2017.

Også USAs tidligere president Obama kommer med sterk kritikk mot Trump i podkasten Campaign HQ, der hans tidligere kampanjesjef David Plouffe er vert, skriver Guardian.

– Vi har sett en president som eksplisitt prøver å fraråde folk fra å stemme. Vi har aldri sett en president si: «Jeg vil aktivt prøve å bringe postvesenet i knestående for å fraråde folk å stemme, og jeg vil være åpen om hvorfor jeg gjør det», sier Oama, og legger til at han mener dette er unikt i moderne politisk historie.

– Det er på sett og vis uhørt.

Senatoren Elizabeth Warren, som selv nylig forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat, har nå bedt postvesenet gjennomføre en intern gransking for å se på kostnadskuttene. Hun vil også at de skal se på Louis DeJoy, og hvorvidt han kan være involvert i interessekonflikter.

– Jeg kommer til å fortsette med å bruke alle verktøyene i verktøykassen for å stoppe Trump og DeJoy fra å sabotere postvesenet, skriver hun på Twitter fredag.

Professor i ledelse ved Universitetet Notre-Dame James O’Rourke sier til Washington Post at han aldri har sett noe som ligner det som foregår nå.

– I løpet av postvesenets 245 år, har ingen sett politiske angrep som dette. Til tross for at vi lenge trodde at dette ikke var politisk drevet, har det blitt mer og mer tydelig de siste dagene at dette nesten kun er politisk, sier han.

Forsvarer Trump

Trump selv sier det er demokratene som blokkerer den nødvendige krisehjelpen posten trenger.

– De vil ha penger for universell stemming via post, men de får det ikke. Vi vil ha penger til folket, men fordi de ikke er villige til å godkjenne det får de heller ikke disse pengene, sier Trump.

Talsperson Sarah Matthews ved Det hvite hus sier i en uttalelse til Washington Post at Trump jobber for å sikre at valget blir sikkert og rettferdig.

Også Paul Steidler, ekspert på postvesenet ved instituttet Lexington, støtter Trumps planer for postvesenet.

– Det er galt å foreslå at man ikke skal endre noe og bare sitte stille i båten frem til valgdagen, sier han til avisen.

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, vurderer å sammenkalle de folkevalgte for å drøfte omstridte endringer i postvesenet.

Det skriver nyhetsbyråene AP og Reuters, som viser til opplysninger fra ikke navngitte kilder i Det demokratiske partiet.

