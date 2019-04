Derfor er de venner

WASHINGTON/OSLO (VG) Her stråler Jens Stoltenberg og Donald Trump side ved side enda en gang i Det hvite hus. Til tross for et tøft utgangspunkt ligner NATOs generalsekretær og USAs president mer og mer på perlevenner.

– Selv om Trump sier ting som er vanskelige og smakløse, så vet nok Stoltenberg at Trump liker smisking. Det sier Max Boot, som er nådeløs kritiker av USAs president.