SPLITTET: De arabiske israelerne klarer ikke å samle seg i en politisk blokk. Det kan være med på å avgjøre valget Israel-valget i Benjamin Netanyahus favør. Foto: Harald Henden

Derfor trykker Netanyahu på «alarmknappen»

TEL AVIV/JERUSALEM (VG) Når Israels statsminister blir presset og frykter sine motstandere, trykker han på alarmknappen. Da strømmer tilhengerne til for å komme ham til unnsetning.

Og det er det arabisk-israelske velgerne han skremmer med.

Ved valget for fire år siden påsto Benjamin Netanyahu at arabiske velgere i store strømmer var på vei til stemmelokalene, fraktet dit i busslaster organisert av venstreorienterte organisasjoner.

Statsministerens høylytte advarsel satte fyr på sofaen til den sløve delen av Netanyahu- og Likud tilhengerne. De spratt opp og kom seg av gårde til valgurnene og sørget for at statsministeren sikret seg en ny periode ved makten.

Valgforskere og politiske analytikere fant ingen bevis på at det var dekning for statsministerens påstander. Men som den taktikeren han er, og med de demagogiske egenskapene han har, lykkes Benjamin Netanyahu med det han kan best: Å vinne valg.

MISTET TROEN: Aktivisten og universitetslæreren, Orly Noy, har liten tro på at Benny Gantz vil gjøre noe for den arabiske minoriteten i Israel. Foto: Harald Henden

– Jeg vet ikke hvem som er verst av statsminister Benjamin Netanyahu og generalen Benny Gantz. Begge har bidratt til den stadig økende undertrykkelsen israelsk-arabiske statsborgere opplever i dag. Skal vårt parti støtte Benny Gantz Blå-Hvitt allianse, må han komme med noen konkret, ikke true med å gå hardere til verks mot palestinerne i Gaza, sier Orly Noy (48), iranskfødt jøde og medlem av det arabiske partiet, Ra`am Balad.

– Diskriminert på alle områder

Hun er veldig klar over at de arabiske partiene slåss seg imellom og at de risikerer ikke å bli representert i det israelske parlamentet, Knesset, i det hele tatt.

– Dere må forstå at israelske-arabere blir diskriminert på alle områder i samfunnslivet. Personlig nyter jeg større privilegier enn mine partikolleger og andre arabere. Jeg er en arabisk jøde, født jøde. Det utgjør den store forskjellen i det jødisk styrte Israel, sier Orly Noy.

Hennes partikollega Haneen Zoabi har vært medlem av Knesset. Zoabi brukes som et skjellsord, og hun er av dem mange høyreorienterte israelske politikere- og miljøer stempler som en forræder av Israel.

– Splittelsene i den arabisk-israelske delen er en tragisk konsekvens av marginaliseringen av oss. Derfor kan israelske arabere finne på å stemme på høyrepartiene, om de føler det kan gi dem en kortvarig gevinst, sier Haneen Zoabi til VG.

«FORRÆDER»: Da hun satt som parlamentsmedlem, ble Haneen Zoabi stemplet som en forræder av Israel. Mange på høyresiden i Knesset kom med hatefulle angrep på den israelsk-arabiske politikeren. Foto: Harald Henden

Tungen på vektskålen

Flere analyser i israelsk presse viser at tallmessig så kunne israel-araberne vært tungen på vektskålen i dette valget. En allianse som representerer alle velgerne som er israelske statsborgere med av arabisk-palestinsk avstamning, ville utgjøre 17 prosent av velgerskaren. Det ville igjen tilsvare omtrent 20 mandat av Knessets 120 plasser.

– De arabiske stemmene kunne ha tatt sentrumsblokken til Benny Gantz til seier i valget, skriver David. B. Green i den liberale avisen, Haaretz.

NORMALT: Livet i Jerusalems Gamleby får tilsynelatende som normalt, men israelske-palestinere er en hardt presset minoritet. Foto: Harald Henden

Virkeligheten synes å være annerledes. Araber-stemmene ser ikke ut til å kunne dra Benny Gantz og Blå-Hvitt til seier. Noen av partiene kan komme til å få problemer med å komme over sperregrensen på 3,25 prosent. Likevel er det støttepartiene som komme til å avgjøre om hvem som skal styre Israel etter valget. Begge de to store partiene Likud og Blått/Hvitt er avhengige de mindre partiene på henholdsvis høyre- og sentrum/venstre-siden.

De siste meningsmålingene, offentliggjort fredag og som er de siste som valgloven tillater, viser at statsminister Netanyahus` Likud og Gantz Blå/Hvitt-allianse ligger side om side, med rundt 30 mandat hver.

Men gitt at støttepartiene til Likud ser ut til å være flere og større enn general Gantz blokk, ligger Benjamin Netanyahu an til nok en gang å vinne et israelsk parlamentsvalg. For femte gang.

– I fare

Likevel føler åpenbart statsministeren at det er så tett, at han enda en gang finner å måtte trykke på panikk-knappen.

Netanyahu påstår at hans hovedmotstander, Benny Gantz, Israels tidligere forsvarssjef og nå leder av Blått/Hvitt-alliansen av sentrumspartier, leder på meningsmålingene og kan få fem-seks flere mandater enn regjeringspartiet Likud.

SIDE OM SIDE: Partiene til statsminister Benjamin Netanyahu og hans hovedutfordrer, general Benny Gantz, ligger omtrent likt på de siste meningsmålingene. Foto: ABIR SULTAN / EPA

– Og de vil sitte i koalisjon med Hadash’s, Ayman Odeh, hevder Netanyahu.

Ayman Odeh er Knesset-medlem for det arabiske partiet Hadash.

Da de siste meningsmålingene ble presentert fredag kom Benjamin Netanyahu ut på trappen til statsministerboligen i Jerusalem og fortalte tilhørerne at det «høyrestyrte Israel er i fare».

I samme åndedrag la han til at politiet, påtalemyndigheten styres av et undergrunnsnettverk på venstresiden og i mediene. Disse kontrollerer Høyesterett og universitetsmiljøene, påsto den israelske statsministeren.

