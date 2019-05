HEDRES: – Det er en vanvittig stor ære, sier oberstløytnant Terje Bruøygard om at han skal motta Krigsmedaljen. Her er han på oppdrag i Irak. Foto: FORSVARET

Stoppet selvmordsbomber - i dag blir han hedret for kampen mot IS

Mens en pansret bil fylt med sprengstoff var på full fart mot troppen han skulle beskytte, undret Terje Bruøygard på om han hadde kraftig nok skyts til å stanse selvmordsbomberen som satt bak rattet.

Sommeren 2017 overtok oberstløytnanten ansvaret for det norske styrkebidraget i Irak, som ble flyttet fra de kurdiske områdene nær Erbil til Anbar-provinsen.

Egentlig skulle de ha ett år på seg til forberedelser. Egentlig skulle det være et rådgivningsoppdrag. Virkeligheten ble noe helt annet. Tidlig på høsten var det rett ut i felt, i skarpe operasjoner mot terrorhæren IS.

pullquote – Vi skulle jo være rådgivere, og ikke slåss selv. Men vi hadde et robust mandat til å forsvare oss selv, og vi var med i felt under voldsomme kamper, forklarer den norske toppoffiseren til VG.

Utmerket seg i kampen

8. mai, på Frigjøringsdagen, mottar Bruøygard Krigsmedaljen for sin innsats i Irak i 2017–2018, med begrunnelse at han har «utmerket seg på særlig måte ved ledelse i kamp mot IS».

Da Bruøygard overtok ansvaret hadde soldater fra Telemarkbataljon allerede hatt et treningsoppdrag med de kurdiske Peshmerga-styrkene over flere år.

VG besøkte treningsopplegget høsten 2016, under kan du se video av hvordan de forberedte seg på krigen mot IS:

Kampene mot IS hadde allerede ført til at terrorhæren ble beseiret i IS-bastionen Mosul, og det var stadig mer tydelig at også IS-hovedstaden Raqqa ville falle.

Men det betydde ikke at IS var beseiret. I Anbar-provinsen gjensto 4000–5000 desperate IS-krigere. De norske soldatene fikk i oppdrag å være rådgivere for en brigade på rundt tusen mann, som var spydspiss i kampene.

Brigadens oppdrag var å rydde provinsen frem til grensen, slik at ikke IS-soldater kunne krysse over fra Syria.

– Vi var kontinuerlig ute med de irakiske soldatene i felt. Vi fikk stor respekt for dem, og for at de skulle stole på oss var det viktig at vi holdt tett sammen, sier Bruøygard.

I FELT: Oberstløytnant Terje Bruøygard sammen med en norsk offiser og en irakisk offiser. Foto: FORSVARET

Det førte de norske styrkene inn i flere skarpe situasjoner. Provinsen består av tettbebygde småbyer, som måtte beseires én etter én. Først måtte man forsere den første forsvarslinjen – tusenvis av miner. Så ble IS-posisjonene omringet, bombet fra luften og beskutt med artilleri.

Men for å være sikre på at jihadistkrigerne var bekjempet måtte man rykke inn og ta gate for gate, hus for hus.

– Vi så ubeskrivelige mengder krig. Offensiven ble utsatt for enorm ild. IS hadde tungt artilleri, de kom opp av hemmelige tunneler, og de brukte selvmordsbombere.

Stanset selvmordsbil

Én slik hendelse har brent seg fast i minnet til oberstløytnanten. I slutten av september 2017 sto han og de norske soldatene på en høyde utenfor småbyen Anah. Den irakiske brigaden skulle inn, men møtte umiddelbart på problemer.

– Den irakiske generalen som var min kontakt kjørte på en mine. Bilen hans ble ødelagt, men han børstet av seg støvet og fortsatte angrepet. De kom seg inn i byen, men så mistet de litt kontrollen. En bil kom kjørende ut fra IS-posisjonen.

Bruøygard og de norske soldatene fikk bilen i siktet. Den var pansret, og bar alle tegn på å ha en selvmordsbomber bak rattet.

– Vi åpnet ild med et tungt maskingevær, men var ikke sikker på om det var sterk nok skyts. Bilen kjørte i høy hastighet og var noen hundre meter fra baktroppen vi skulle beskytte. Så eksploderte den i en søyle med flammer. Den må ha inneholdt 200 kilo sprengstoff.

Under kan du se video fra hendelsen, der den norske offiseren forklarer hva som skjer:

Frykter IS gjenoppstår

Bruøygard beskriver en stolthet og glede over å ha vært med på de siste kampene mot IS i Irak. Men han kommer også med en advarsel:

Underveis i fremrykkingen så de flere steder avklippet skjegg, etter IS-soldater som hadde kvittet seg med det mest synlige tegnet på deres tilhørighet til terrorgruppen.

– IS har gått over til geriljaversjonen, der militærkampene erstattes av terrormodus. De har fortsatt kapasitet og vilje til å gjennomføre angrep, sier Bruøygard.

