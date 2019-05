POPULÆRE: Her er elsparkesyklener fra Tier og Bird fotografert utenfor Notre-Dame i Paris 1. april i år. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Frankrike: Forbyr elsparkesykler på fortau

Fra september blir førere av elsparkesykler bøtelagt med drøye 1300 kroner om de kjører på fortauene i den franske hovedstaden.

Frustrerte fotgjengere, uro på fortauene og økning i antall påkjørsler gjør at den franske transportministeren tar grep, skriver CNN.

I Paris og flere andre franske storbyer har elsparkesyklene, som man kan benytte via en app mot betaling og som kan dra seg opp i 20 km/t, blitt voldsomt populære siden de ble introdusert i det franske markedet i september i 2018.

– Utviklingen av disse (elsparkesyklene, red anm.) har vært veldig rask og litt anarkistisk. Bruken har ikke vært regulert, sier transportminister Elisabeth Borne til avisen Le Parisien.

Den som blir tatt på fersken får 135 euro i bot, som etter dagens kurs tilsvarer 1316 kroner.

Dette er reglene i Norge I april 2018 ble små elektriske kjøretøy sidestilt med sykkel.

Reglene er som følger: Ved bruk på gangvei, fortau eller i gangfelt skal bruken ikke medføre fare eller være til hinder for gående, og passering av gående skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Slike kjøretøy kan parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom dette ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Det er heller aldersgrense får bruke elsparkesykler, men selskapene som leier ut elektriske sparkesykler kan selv opprette egne aldersgrenser.

Du kan bruke de samme områdene som syklende og gående. Vis mer vg-expand-down

Skader seg på første turen

– Formålet er at fotgjengere kan gå trygt på fortauene uten å måtte frykte å bli kjørt ned, sier hun. Paris er ifølge CNN et av hovedmarkedene til Tier, som også er en stor aktør i Norge.

En nylig publisert rapport om skader på sparkesykler fra Centers for Disease Control and Prevention and Texas' Austin Public Health Department viser at 33 prosent av 190 telefonintervjuede elsparkesyklister ble skadet på jomfruturen.

Nærmere halvparten opplyste at de hadde pådratt seg hodeskader. 70 prosent oppga skader på hender, armer eller skulder.

Tillatt på fortau i Norge

På våre hjemlige fortau er elektriske sparkesykler foreløpig tillatt. Men i likhet med i Paris har det vært gnisninger mellom elsparkesyklister og fotgjengere. Flere blinde og svaksynte er blitt påkjørt av elektriske sparkesykler i hovedstaden. I kjølvannet av blant annet dette har Frps bystyregruppe i Oslo sagt de vil styrke kontrollen med bruk av elektriske sparkesykler og undersøke om det er hjemmel for å bøtelegge brukere som bryter trafikkreglene.

Men noe forbud er ikke aktuelt, har samferdselsminister Jon Geor Dale (Frp) slått fast.

Publisert: 04.05.19 kl. 23:54