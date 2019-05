Brann i fly i Moskva

Dramatiske bilder viser at passasjerflyet står i full fyr på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva.

Det skal ha vært 70–80 passasjerer om bord på flyet, som skal være et Aeroflot-fly av typen Sukhoi Superjet-100, ifølge Russia Today. Det kommer ulike meldinger om det eksakte antallet.

Bilder på stedet viser voldsomme flammer og svart røyk fra flyet.

Alle passasjerene skal være evakuert. Det kommer ulike meldinger om antall skadede: Ria Novosti melder at fem personer er skadet, mens TASS anslår over ti.

En video fra stedet viser tilsynelatende passasjerer med bagasje som har forlatt flyet og går rolig fra brannstedet.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax var det et passasjerfly på vei til Murmansk, som måtte returnere til Moskva på grunn av en brann og gjennomføre en hard landing, melder NTB.

TV-kanalen NTV skriver på Twitter at flyet tok fyr under landingen.

Norske Morten: Flyet var i full fyr

Morten Kroslid fra Farsund er på Sheremetyevo-flyplassen i Moskva, på vei fra Hong Kong til Oslo.

Han forteller at han så flyet i full fyr, ti minutter etter at hans fly hadde landet.

- Det var i full fyr og brant kraftig da det kom fra rullebanen, forteller Kroslid.

Han mener ut fra dette at flyet må ha vært i full fyr da det landet, men at det ikke har fått noen offisiell informasjon fra flyplass-personalet, ut over at fem personer skal være skadet.

- Jeg så masse ambulanser og brannbiler, men jeg kunne ikke se noen personer forlate flyet, sier han til VG.

Publisert: 05.05.19 kl. 17:59 Oppdatert: 05.05.19 kl. 18:25