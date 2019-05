I RABAT: Advokat Saskia Ditisheim er i Marokko i håp om å forsvare en sveitsisk-svensk statsborger som er tiltalt i dobbeltdrapssaken. Foto: Privat

Sveitsisk advokat vil forsvare tiltalt i Marokko-drapssak

Moren til en sveitsisk-spansk mann som er tiltalt for å ha tilhørt terroristcellen bak dobbeltdrapet har engasjert advokat for å renvaske sønnen.

– Jeg håper at jeg får muligheten til å ta saken, og ikke bare være observatør, sier advokat Saskia Ditisheim over telefon til VG fra Rabat. Hun har dratt til den marokkanske hovedstaden for bedre å kunne sette seg inn i etterforskningen og rettssaken som omhandler drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i desember i fjor.

Det var moren til mannen med sveitsisk og spansk statsborgerskap som kontaktet Ditisheim og ba henne hjelpe sønnen.

Mannen er tiltalt for å ha tilhørt terroristcellen bak dobbeltdrapet. Den sveitsiske advokaten har ennå ikke fått klarsignal for å bli medforsvarer for ham, men håper at det skjer innen kort tid, sier hun.

TURGLAD: Maren Ueland (28) sammen med hunden Alf Herman. Foto: Irene Ueland / NTB scanpix

– Barbarisk

Det var 17. desember at de to kvinnene på 28 og 24 år ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko . De hadde vært på fjelltur og overnattet i telt da de ble angrepet.

– Det som har skjedd er helt grusomt. Handlingene mot de to kvinnene må karakteriseres som barbariske. Det må være helt forferdelig for foreldrene, sier advokaten.

Mannen er ikke tiltalt for å ha vært delaktig i drapshandlingene, men knyttes til terroristcellen drapsmennene var del av.

– Det har knapt vært noen etterforskning. Da drapene ble begått var han i Sveits. Han har ikke sett de som er tiltalt for drap på to år. Da møtte ham dem 3–4 ganger, sier Ditisheim, og legger til:

– I tiltalen heter det at han trente dem i paintball. For ham var det et spill. Jeg kjenner ikke alle detaljene ennå, men han forklarer at det var en aktivitet han gjorde med sin kone og venner.

Fikk hjemmet ransaket

Mannen ble pågrepet i Marrakech 29. desember, ifølge det marokkanske magasinet TelQuel. Magasinet skrev samme dag at politiet i en uttalelse opplyste at ransakelser av mannens hjem tydet på at han var knyttet til voldelige og ekstremistiske ideologier, og at han hadde trent noen av de angre pågrepne i blant annet våpenhåndtering.

Ditisheim sier at den tiltalte mannen hadde reist til Marokko på eget initiativ da han ble pågrepet.

– Han ville jo ikke dratt tilbake dersom han var skyldig, poengterer hun.

Advokaten forteller for øvrig at mannen ikke snakker arabisk og føler seg fortapt i situasjonen han er i.

Tre av dem som er pågrepet for drapene har tidligere sverget troskap til IS:

Alle tiltalte til retten

Rettssaken skal holdes i en domstol i Salé, like utenfor den marokkanske hovedstaden Rabat, og skal starte torsdag klokken 12.

Når retten samles skal alle de 24 tiltalte i saken hentes til rettssalen fra fengselet, får VG opplyst av kilder i marokkanske myndigheter. Det skjer som følge av en ordre fra retten.

Tidligere opplysninger VG har fått fra marokkanske myndigheter tydet på at saken vil bli utsatt av dommeren. Opplysningene ble bekreftet av hovedforsvareren i saken.

– Det er riktig. Vi forsvarere har begjært saken utsatt for å ha mer tid til å forberede vårt forsvar, sa forsvarer Saad Sahli til VG via tolk i forrige uke.

– Vi har bedt om at det neste rettsmøtet holdes etter at ramadan er over, la han til.

Ditisheim forteller at forsvarerne ikke har hatt tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i det omfattende materialet fra etterforskningen.

– Jeg mener det er en god idé å utsette saken, da får jeg anledning til å lese gjennom det og gjøre meg mer kjent med materialet, samt å sette meg inn i hva punktene i tiltalen går ut på.

Muslimenes årlige fastemåned ramadan innledes 5. mai og avsluttes 4. juni.

TELTPLASS: Ved veggen på denne steinbua i Imlil sto teltet der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen overnattet under fjellturen sin. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

I tillegg til de fire som er tiltalt for å ha gjennomført de brutale drapene, er 20 tiltalt for å ha tilhørt terrorcellen som knyttes til drapene.

23 av de tiltalte er marokkanere, den siste er mannen med sveitsisk og spansk statsborgerskap.

Det norske utenriksdepartementet skriver i en e-post at etter det de er kjent med, starter rettssaken 2. mai.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Rabat vil være til stede som observatør, skriver pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker til VG. Hun opplyser at de på grunn av taushetsplikt ikke kan kommentere enkeltdetaljer i sin oppfølging av saken ytterligere.

Publisert: 02.05.19 kl. 07:23