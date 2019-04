SYNAGOGEN: Lori Gilbert-Kaye ble drept da en 19 år gammel mann begynte å skyte ved Chabad of Poway-synagogen i den amerikanske storbyen San Diego. Foto: Denis Poroy / TT NYHETSBYRÅN

Lori (60) ble skutt da hun beskyttet rabbinere

Lori Gilbert-Kaye (60) gikk mellom gjerningsmannen og sin gode venn rabbineren for å beskytte ham da hun selv ble truffet av et dødelig skudd.

Lori Gilbert-Kaye var i synagogen for å be for sin mor som døde i november, da den 19 år gamle mannen løp inn i synagogen Chabad og Poway og begynte skyte rundt seg lørdag kveld, skriver CNN.

Menigheten var samlet for å markere slutten på den jødiske påsken, som er en av de viktigste helligdagene i jødedommen. Mellom 40–60 personer var til stede da gjerningsmannen ropte ut antisemittisk budskap før han åpnet ild med et halvautomatisk våpen.

Lori Gilbert-Kaye ble drept og tre personer skadet i synagogen som ligger rett nord for San Diego.

– Hun døde ikke en meningsløs død, sier hennes venn Roneet Lev til CNN.

«Hvis Gud satt en engel på denne planeten, ville det vært Lori».

Rabbi Yisroel Goldstein (57) var i synagogens banketthall da han hørte bråket. På vei inn møtte han morderen ansikt til ansikt.

I et telefonintervju med Sunday Today forteller han at han løftet hånden for å beskytte seg, men at mannen skjøt av ham en finger. Før han umiddelbart drepte Lori,

Ifølge BuzzFeedNews, fortalte rabbien til Roneet Lev at Kaye hadde reddet hans liv.

Venner

Lori Gilbert Kaye etterlater seg en voksen datter og en mann. Ektemannen, som er lege, befant seg også på påskegudstjenesten og kom løpende til for å hjelpe ofrene da skytingen begynte -uten at han visste at noen av dem var hans kone.

Roneet Lev, et venn av familien, forteller til CNN, at mannen besvimte da han forsto at det var det. Hun døde på et sykehus i nærheten.

Rabbineren ble kjørt til sykehus og fortalte senere til Today show at han hadde vært venn med Kaye i over 30 år. To uker tidligere hadde Kaye og hennes mann vært i New York for å være med i datteren til rabbinerens bryllup.

– Men terroren vil ikke vinne, sier rabbi Goldstein til Today.

Noya Dahan (8) og onkelen hennes Almog Peretz (34) ble også skadet i skytedramaet.

Publisert: 28.04.19 kl. 23:44