USA-forsker om Mueller-rapport: Virker som det er nok til riksrett

USA-eksperter VG har snakket med mener Muellers rapport, som ble offentliggjort torsdag, ikke vil føre til noen konsekvenser for president Donald Trump.

– Det virker som det absolutt er nok i rapporten til å starte riksrett-sak mot Trump, men det er det bare ett parti som mener. Han har åpenbart oppført seg ekstremt uetisk, ekstremt kritikkverdig, og har åpenbart gjort mye mer alvorlig ting enn det Clinton ble stilt til riksrett for, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk, til VG.

Hun peker på at mesteparten av det som kommer frem i rapporten, som kan lese her, er ting som allerede var kjent gjennom mediene fra før, og at hovedgrunnen til at det ikke har blitt politiske konsekvenser er at Trump blir beskyttet av sitt eget parti, som har hatt flertall i Kongressen.

– Det republikanske parti ser ut til å ha mistet sitt moralske kompass, og derfor får ikke dette politiske konsekvenser, sier Restad.

– Men det er ikke over. Demokratene har akkurat fått flertall i Representantenes hus og har satt i gang sin egen etterforskning. De har sagt at de vil at Mueller skal vitne. Dette er bare starten.

Peker på store forskjeller

Restad mener justisminister William Barrs oppsummering av rapporten inneholder mangler, og at spesialetterforsker Robert Mueller har hatt et ønske om å få alle fakta på bordet, slik at noen andre kan ta stilling til en eventuell riksrett-tiltale.

– INGEN BEVIS: USAs justisminister William Barr sa på en pressekonferanse før offentliggjøringen av Mueller-rapporten at det ikke fant noe bevis på samarbeid mellom Trump-valgkampen og Russland. Her avbildet i en annen sammenheng litt tidligere i april. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Også Nancy Pelosi, leder i Representantenes hus, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mener det er store forskjeller på hva Mueller-rapporten sier og hva justisminister William Barr sier:

– Barr presenterte en konklusjon om at presidenten ikke kom i veien for etterforskningen, mens Muellers rapport virker å underslå det funnet, sier de to demokratene i en felles uttalelse gjengitt av CNN.

Også justiskomiteens demokratiske leder i Representantenes hus, Jerry Nadler, har gått hardt ut.

Slik kommenterer president Trump selv rapporten:

Ketil Raknes, høyskolelektor Høyskolen Kristiania og tidligere statssekretær, peker også på forskjellene i fremstillingen.

– Justisministeren sin versjon av rapporten står ikke stil til realiteten i rapporten. Det er mye mer alvorlig enn det Barr ga inntrykk av. Poenget er at Republikanerne har stilt seg bak Trump 100 prosent, og det kommer de til å fortsette å gjøre. Det blir ikke noen riksrett, og derfor ender denne saken her, sier Raknes til VG.

Han peker på at Det republikanske parti holdes som «gisler» av Trump, og så lenge Trump har støtte hos velgerne er det ingen som kan røre ham.

– Han har jo selv sagt at «jeg kunne skutt noen på Fifth Avenue og kommet unna med det», og det tror jeg det er mye sant i, sier Raknes.

Satt presidentskapet i fare

Heller ikke Hilmar Mjelde USA -ekspert Hilmar Mjelde, som jobber ved Universitetet i Bergen, tror rapporten kommer til å ha noe å si for den sittende presidenten.

Fakta om Russland-etterforskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * En rekke personer er tiltalt og noen allerede dømt som følge av Muellers arbeid. Blant disse flere nære medarbeidere av Donald Trump. Blant annet tidligere kampanjesjef Paul Manafort og Trumps personlige advokat Michael Cohen. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) Vis mer vg-expand-down

– Trump ble jo valgt nettopp fordi han bryter regler og normer. Når mediene og opposisjon hopper opp og ned i sjokk, begeistring og forferdelse over noe Trump har gjort, er det bevis for Trump-velgerne at han er den opprøreren og outsideren de elsker at han er, sier Mjelde til VG.

Mjelde mener det mest oppsiktsvekkende som kommer frem i rapporten er at Trump har satt sitt eget presidentskap i reell fare ved potensielt å hindre rettsprosessen.

– Det var det Nixon og Bill Clinton kom i trøbbel for. Det avgjørende her rent juridisk har vært Trumps intensjon med det han gjorde. Han har uansett blitt beskyttet mot seg selv av smarte medarbeidere og nyter godt av at det er faglig uenighet om hva en president juridisk har lov til og ikke, sier Mjelde.

VIL AT MUELLER VITNER: Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, leder i Representantenes hus vil at spesialetterforsker Robert Mueller skal vitne for Kongressen. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

– Åpenbart korrumpert båt

Restad mener derimot at den ordentlige skandalen er at det meste av innholdet i rapporten har vært kjent i to år.

– Vi har visst at At Trump har ønsket velkommen russisk innblanding i valget. Vi trenger vel egentlig ikke vite noe mer enn det for å ha århundrets skandale i amerikansk politikk, mener hun.

– Hadde republikanerne fulgt sin egen standard fra 90-tallet så hadde han vært stilt for riksrett for lenge siden. Hvorfor Republikanerne har valgt å feste seg selv til masten til Trump-båten, når det er en åpenbart korrumpert båt, det er en av de store spørsmålene.

Se Demokratenes pressekonferanse om Mueller-rapporten:

