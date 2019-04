FORNØYD LEDER: Det statlige nyhetsbyrået KCNA har frigitt dette bildet av Kim Jong-un som overværer testøvelsen. Foto: KCNA

Nord-Korea hevder de har testet nytt presisjonsvåpen

Nord-Korea har hatt en testøvelse med et nytt taktisk presisjonsvåpen, ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

– Denne begivenheten har en stor betydning for kampevnen til folkets hær, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un , ifølge nyhetsbyrået.

Det er ikke spesifisert hvilket våpen det er snakk om, melder det Sør-Koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Dette er Nord-Koreas første offentlige våpentest siden toppmøtet med USA i Vietnam i februar, skriver Reuters.

Andre meldinger har gått på at nordkoreanerne vil utvikle langdistansemissiler som kan nå USA. Det hvite hus sier de kjenner til meldingene, men har ikke ønsket å kommentere.

Kunngjøringen kommer også kort tid etter at flere, blant dem Sør-Korea, har hevdet at Nord-Korea den siste tiden har gjenoppbygget minst ett anlegg for oppskyting av satellitter og raketter.

Publisert: 18.04.19 kl. 00:39