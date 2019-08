Se dokumentar: Frivillige i krig mot IS

De kom fra hele verden, og reiste til Syria for å beseire IS i Raqqa, deres selvutnevnte hovedstad. Hver kveld i fire måneder kjempet fremmedkrigere på verdens farligste slagmark, full av landminer, mot grenseløst brutale jihadister. Dette er opptakene fra hjertet av striden.

For mindre enn 10 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Foreign Volunteers in the Hell of Raqqa» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.