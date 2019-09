KOLLEGER BAK MURENE: Minst 138 tyrkiske journalister sitter fengslet, forklarer leder for ytringsfrihetsorganisasjonen P24. Tyrkiske Yasemin Congar er i Norge for å ta opp saken til den fengslede forfatteren Ahmet Altan. Foto: Frode Hansen, VG

Kjemper for livstidsdømt venn i «verdens største fengsel for journalister»

Tyrkiske Yasemin Congar er i Norge for å ta opp saken til den fengslede forfatteren Ahmet Altan. Selv risikerer hun 52 år bak murene, anklaget for å ha mottatt et hemmelig dokument – som hun sier at hun aldri har sett.

Nå nettopp







«Eg vakna til. Det ringde på døra. Eg kasta eit blikk på den digitale vekkarklokka, der tala lyste og blinka 05:42. Politiet, tenkte eg.»

Slik begynner Ahmet Altan sin bok «Eg får aldri sjå verda igjen». Han hadde helt rett i sin antagelse om hvem som kom uanmeldt i grålysningen.

I likhet med hundrevis av andre journalister ble han arrestert høsten 2016, anklaget for å ha sendt «subliminale beskjeder» om kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan under et TV-program.

Siden har Altan sittet fengslet, med en livstidsdom for terror.

FENGSLET: Tidligere redaktør og forfatter, Ahmet Altan, sitter fengslet på tredje året. Her på et arkivbilde fra et besøk i Norge i 2004. Foto: Heiko Junge

Nytt håp

Men nå kommer snart saken opp på nytt, med en mulighet for å bare dommen omgjøres til «støtte til en terrororganisasjon uten selv å være medlem».

– Den paragrafen brukes for å holde mange journalister fengslet. Strafferammen kan bli 10 år, så det vil være bedre enn livstidsdommen. Vi håper også på frifinnelse, sier Altans støttespiller, Yasemin Congar.

les også Tyrkia: Journalister og forfattere arresteres midt på natten

Hun driver organisasjonen P24, som jobber for ytringsfrihet i Tyrkia, og har oversatt Altans bok – som ble smuglet ut av fengselet på håndskrevne lapper.

Mange er fengslet

Tyrkia er blitt kjent som «verdens største fengsel for journalister». P24 mener at minst 138 journalister sitter fengslet. President Erdogan slår tilbake med at ingen av dem er arrestert for journalistisk arbeid.

– Vi mener at samtlige er dømt for å ha ytret sine meninger eller formidlet informasjon, altså det som er journalisters jobb.

Congar mener at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har brukt for langt tid på å se på sakene til de terroranklagede journalistene i Tyrkia.

Støttet Erdogan

Altans sak er spesiell, fordi han var en redaktør som tidligere støttet Erdogan.

– Han ville gi Erdogan en sjanse til å gjennomføre sine reformer, som fredsforsøket med kurderne og tilpassing til EU. Det betydde at mange av Erdogans tilhengere har tillit til det han skriver, noe som igjen gjorde at han ble en særskilt trussel da han begynte å kritisere Erdogans autoritære trekk, forklarer Yasemin Congar.

Hun risikerer selv 52 års fengsel, angivelig for å ha mottatt hemmeligstemplede dokumenter for flere år siden, i en sak som aldri kom på trykk.

– Jeg har aldri sett dokumentene det vises til i tiltalen, sier hun oppgitt.

VANSKELIG ARBEID: Yasemin Congar jobber for ytringsfrihet i Tyrkia. Foto: Frode Hansen, VG

Omstridte i Tyrkia

Både Congar og Altan er omstridte i Tyrkia: I 2010 skrev avisen de styrte en artikkel om angivelige kupplaner mot Erdogan, noe som satte i gang en omfattende heksejakt i militæret. I ettertid har det vist seg at vesentlige deler i straffesaken var bygd på falske beviser.

BAKGRUNN: «Operasjon Slegge» – historien om Tyrkias falske komplotter

– Vi var ikke etterforskere eller dommere, men det er klart at straffesaken fikk overdrevne dimensjoner og mange uskyldige ble dømt på feil grunnlag. Men det var like fullt en kjerne av sannhet i den første avsløringen vår, noe som ble bevist i et lydopptak fra et militærseminar, sier hun.

Det paradoksale er at straffesaken som fulgte avsløringen i 2010 ble sett på som et ledd i Erdogans første runde med politisk motiverte utrenskninger. Mens nå brukes de samme avsløringene som «bevis» for at Altan som redaktør kjente til kuppforsøket som skulle finne sted seks år senere.

– Situasjonen og tiltalen mot Ahmet er absurd. Vi mener hele saken mot ham er politisk begrunnet, sier Yasemin Congar.

Publisert: 08.09.19 kl. 22:05







Mer om