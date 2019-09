BIDRAR: Norske Ketil og sønnen Sam har den eneste operative båten i det orkanrammede området, sier de til Folkebladet. Foto: Privat

Orkanen Dorian rammet Bahamas: Norske Ketil frakter nødhjelp til den mest ødelagte øya

Norske Ketil Solberg befinner seg midt i det orkanrammede området på Bahamas, og sier han har den eneste operative båten i området.

Hittil er fem personer bekreftet omkommet etter at orkanen Dorian rammet Bahamas mandag denne uken. Omfanget av orkanens herjinger er fortsatt ikke kartlagt.

Norske Ketil Solberg, som opprinnelig er fra Tennevoll i Troms, er nå bosatt i Panama City. Tirsdag bidrar han med nødhjelp til de orkanrammede på Bahamas.

Han driver til daglig driver servicebedriften Independent Marine Services, IMS DIVING Panama and IMS Launches & Services. Men nå måtte alle serviceoppdrag legges til side.

Solberg og sønnen Sam Solberg sier de nå er de eneste som går ut med båt i området, en båt på 33 meter.

Han frakter helsepersonell, medisiner og proviant til øyene i området, uten å vite hva som venter i katastrofeområdet.

Redningsmannskapene har fortsatt store problemer med å nå de hardest rammede områdene.

STORE SKADER: Over 13.000 hjem skal være ødelagt etter at orkanen traff Bahamas. Foto: Privat

Når Folkebladet snakket med Solberg tirsdag ettermiddag var han snart klar for å gå til den øya som er aller verst rammet.

Men hvor ille den er rammet vet ingen. Været har roet seg der han befinner seg nå.

– Det blås, akkurat nå er det som en vest-kuling på ytre Senja, sier han da Folkebladet får kontakt.

Han forteller tirsdag kveld at han er klar for å gå ut til ei øy han ikke kjenner til hvordan situasjonen er.

– Vi er utenfor senter av orkanen nå heldigvis. Men vi har vært i midt i senteret. Nå skal vi opp til øya som er mest ødelagt, med leger, sykepleiere og medisiner. Noen må jo hjelpe dem, og vi var i området her. Og vi er den eneste operative båten som er «tullat» nok til å gjøre det nå.

– Det har gått greit i forhold til bølgene, men vind har vært sterk. Det er helt ødelagt her, det er bare snakk om å berge folk, det står jo 20 fot under vann så folk sitter på toppen av hustakene, forteller han til Folkebladet.

ENORME SKADER: Fem personer er hittil bekreftet omkommet. Det er fryktet at dødstallet skal stige. Foto: U.S Coast guard/Reuters

Orkanen har ført med seg svært store nedbørsmengder og stormflo på over syv meter, skrev NTB tirsdag.

– Det totale skadeomfanget er foreløpig uklart da redningsarbeidere foreløpig ikke har kommet inn i alle de rammede områdene. Men vi vet at slike oversvømmelser forurenser drikkevannskildene, så det vil det særlig være behov for rent vann og gode sanitærfasiliteter for å hindre utbrudd av vannbårne sykdommer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Bahamas Røde Kors har mobilisert flere hundre hjelpearbeidere som står klar til å bidra i hjelpearbeidet så snart det er trygt å dra til de hardest rammede stedene på øygruppen.

– Hvor langt er det over til øya?

– Vanligvis er det 6–7 timer, men jeg regner med det går 20 timer. Vi må stampe mot bølgene, sier han.

Solberg forteller at det har gått to US Costguard helikoptre til øya. Men at det ikke er noen kommunikasjon dit. Han forteller også at det heller ikke er noen kaier som er operative på øya.

– Hvordan skal dere losse?

– Det vet vi ikke enda, dette blir ad hoc, vi må bare planlegge ut fra hva vi ser, sier han.

13.000 hus er ødelagt av monsterorkanen «Dorian» og flere tusen mennesker har mistet hjemmene sine. Fem ble meldt omkommet frem til tirsdag ettermiddag.

