Lars Løkke Rasmussen trekker seg som partileder for Venstre

Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen opplyser på sin Twitter-konto at han trekker seg som partileder i Venstre.

– Det er viktig å holde fast ved sin selvrespekt. Jeg kan ikke være formann i et parti der jeg avskjæres fra min mulighet til å få diskutert og prøvd ut min politiske linje som jeg har lagd i et landsmøteforum der jeg er valgt. Takk for mange gode ord, skriver Rasmussen på Twitter.

Rasmussen har ledet partiet i ti år.

Uenighet innad i partiet

Meldingen kommer etter et langt partimøte, hvor det blant annet ble diskutert hvordan Venstres landsmøte skulle avvikles, skriver Jyllands posten.

I møte ønsket Rasmussen, ifølge avisen, at det først skulle gjennomføres en debatt om Venstres politiske linje. Deretter skulle debatten munne ut i en en såkalt politisk uttalelse. Først deretter skulle det velges personer, mente Rasmussen.

Andre sterke krefter innad i partiet var uenige, og mente at eneste punkt på dagsorden for landsmøte skulle være hvem som skulle bli partileder, skriver avisen.

Rasmussen var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og på nytt fra 2015 til 2019. Han har vært partileder i Venstre siden 2009.

