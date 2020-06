BOLSONARO: President Jair Bolsonaro vinker til hans støttespillere under åpningen av et feltsykehus i Aguas Lindas. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Brasil slutter å offentliggjøre detaljerte corona-tall

President Jair Bolsonaro sier statistikken ikke reflekter den nåværende situasjonen i landet. Nå har regjeringen sluttet å publisere detaljerte tall knyttet til coronaviruset.

Ole Løkkevik

NTB

Oppdatert nå nettopp

Helsemyndighetene i Brasil fjernet fredag nettsiden som har vist en daglig, ukentlig og månedlig statistikk for registrerte smittetilfeller og dødsfall relatert til coronaviruset i landet. Lørdag dukket nettsiden opp igjen, men den detaljerte oversikten for landet var borte.

Helsemyndighetene vil fremover kun opplyse om smittetilfeller og dødsfall de seneste 24 timene, og ikke lenger gi en så detaljert oversikt som de tidligere har gjort og som fleste land gjør i dag.

President Jair Bolsonaro skrev på Twitter lørdag at den kumulative oversikten «ikke er representativ» for den nåværende situasjonen i landet og at det gjøres grep for å «forbedre rapporteringen».

les også Massegrav fylles opp i Brasil - over 32.000 døde av coronaviruset

Beslutningen ble tatt etter at eksperter i lang tid har rettet kraftig kritikk mot landets coronastatistikk. De har ment at den er svært mangelfull og i enkelte tilfeller manipulert, og at det muligens aldri vil bli mulig å forstå hvor hardt rammet Brasil er av pandemien.

Brasil har flere enn 675.000 registrerte smittetilfeller i landet og flere enn 35.000 dødsfall relatert til coronaviruset. Tallet er imidlertid ventet å være langt høyere på grunn av mangelfull testing i landet.

Kun USA har registrert flere smittetilfeller enn Brasil – nærmere to millioner – og kun USA og Storbritannia har flere registrerte dødsfall.

GRAV: Et kors med et nummer markerer graven til Paulo Jose da Silva, som døde i Rio de Janeiro etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Han ble 57 år gammel. Selv skal han ikke ha trodd at coronaviruset var farlig. Foto: Leo Correa / AP / NTB scanpix

Vil trekke Brasil ut av WHO

President Bolsonaro har vært sterkt imot sentrale smitteverntiltak som innebærer at folk holder seg hjemme for å hindre spredning, selv om smittetallene i landet øker.

Fredag truet presidenten med å trekke Brasil ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) dersom den fortsatte å være en «politisk organisasjon».

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i fremtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa den svært høyreorienterte lederen til journalister utenfor presidentpalasset.

les også Brasil nytt coronaepisenter: Mener feilinformasjon dreper

Bolsonaro sa også at hydroksyklorokin «er tilbake» etter at en studie, som han omtaler som «falsk», ble trukket tilbake, skriver Reuters.

Studien som ble publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet, tydet på at malariamedisinen kunne øke dødsrisikoen for coronapasienter. Tidligere denne uken ble det meldt at den trekkes tilbake på grunn av mulige problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne.

En annen omfattende britisk undersøkelse ved University of Oxford har kommet frem til at hydroksyklorokin ikke er til noen nytte for pasienter med covid-19.

Dette støtter Statens legemiddelverk i Norge, som nå fraråder bruk av malariamedisinen i behandling mot covid-19.

Publisert: 07.06.20 kl. 10:23 Oppdatert: 07.06.20 kl. 10:42

Fra andre aviser