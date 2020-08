forrige







fullskjerm neste HARD HÅND: Libanesisk politi bruker harde metoder for å bryte opp demonstrasjonene i hovedstaden.

Beirut: To ministere trekker seg – voldsomme demonstrasjoner fortsetter

Tåregassen lå tykk i Beiruts gater søndag, viser bilder fra den libanesiske hovedstaden. To av regjeringens ministere trekker seg midt oppi kaoset som følger eksplosjonen tidligere denne uken.

Nå nettopp

Både Libanons miljøminister Damianos Kattar og informasjonsminister Manal Abdel Samad har søndag trukket seg fra sine poster i den libanesiske regjeringen.

– I lys av den enorme katastrofen, har jeg bestemt meg for å levere min oppsigelse fra regjeringen. Jeg har mistet håpet jeg hadde om et sterilt regime, sier avtroppende miljøminister Kattar i en uttalelse søndag.

Til sammen syv parlamentsmedlemmer har søndag kveld trukket seg fra sine verv siden eksplosjonen tirsdag. Samtidig som de trer av, ryster voldsomme protester Beiruts gater.

En politimann ble drept og minst 728 personer skadet under demonstrasjonene lørdag.

forrige







fullskjerm neste KAOS: Demonstrasjonene i Beirut har eskalert søndag.

Også søndag har demonstrantene gått voldsomt til verks. De har blokkert en vei ved parlamentet, brutt seg inn på et avstengt område, og en brann skal ha oppstått på et torg i nærheten. Demonstrantene har i dag tatt seg inn i transportdepartementets kontorer.

De har blitt møtt med hard hånd av libanesisk opprørspoliti, som søndag har møtt demonstrantene med tåregass, batonger og kroppsrustning.

Stor misnøye

Demonstranter sier til Reuters at de er misfornøyd med at den iranskstøttede militsen Hizbollah har stor innflytelse i dagens regjering, i tillegg til den uforsvarlige lagringen av de store mengdene eksplosive stoffer som gikk i lufta tirsdag.

les også BAKGRUNN: Demonstranter stormet departement i Beirut – blir støttet av USA

– Folk var først i sjokk, men nå kommer sinnet med alle begravelsene. Det var helt meningsløst at alle ble drept, sier Gudrun Bertinussen, Norsk folkehjelps landdirektør for Libanon til VG.

Les hele saken: – Nå kommer sinnet

Nesten 3000 tonn ammonium-nitrat var lagret på havnen i Beirut i seks år, og sjefen for tollvesenet skal flere ganger ha bedt om at materialet ble fjernet. De eksplosive stoffene ble konfiskert fra et russisk-eid skip i 2014.

Sliter med å identifisere døde

Guvernør i Beirut, Marwan Abboud, sier søndag at de sliter med å få identifisert mange av de døde. Mange av de savnede er utenlandske arbeidere og truckførere.

– Ingen identifiserer dem. Dette er er en vanskelig oppgave som tar tid, sier han til TV-kanalen Al Jadeed søndag.

OFRE: En mann ser på bilder av døde etter eksplosjonen. Foto: AZIZ TAHER / X03545

Syriske myndigheter har sagt at rundt 45 av de mer enn 158 som døde i eksplosjonen var syrere, melder Reuters. Syrere utgjør den største andelen av utenlandsk arbeidskraft i Libanon, og jobber i bygningsbransjen, landbruk og transport.

Publisert: 10.08.20 kl. 00:08

Mer om Beirut Libanon

Fra andre aviser