To danske regioner er over smittegrensen – kan bli farget «røde»

Merk: At de to regionene har steget over betyr imidlertid ikke at de automatisk blir farget «røde» av norske myndigheter med en gang - og at alle som kommer derfra nå må i karantene. Det tok en drøy uke fra Belgia gikk over 20 til landet ble farget «rødt», fordi FHI ville se om de ble liggende over 20.