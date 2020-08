STARTET HER: Den store smitteøkningen i Sjælland skyldes et utbrudd på et slakteri i Ringsted. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Sjælland er over smittegrensen – kan bli farget «rødt»

Etter et stort utbrudd på et slakteri ligger den danske regionen Sjælland nå over det norske smittekravet.

Danmark så en dobling i antall smittetilfeller fra uke 30 til 31. Det danske folkehelseinstituttet (SSI) advarte på mandag at det først er nå de virkelig ser en stigning etter gjenåpningen.

– Noe av stigningen skyldes et utbrudd på Danish Crown i Ringsted, men det er også tegn på mer smittespredning i Danmark generelt, påpekte faglig direktør Kåre Mølbak i SSI.

Torsdag eller fredag kommer FHI og regjeringen med nye reiseråd.

Tall VG har hentet ut fra danske SSI viser at én region nå ligger over norske myndigheters smittekrav og kan bli farget rødt.

Sjælland har krøpet så vidt over 20, opp til 21,9 – og oppfyller derfor ikke smittekravet.

Hardt rammet slakteri

Bakgrunnen for den massive økningen regionen har sett, er et utbrudd på et slakteri i Ringsted. Siden utbruddet ble oppdaget i slutten av juli, er 79 ansatte registrert smittet, skriver DR.

Nå skal alle de ansatte testes én gang i uken og febermåles hver gang de kommer på jobb.

KØBENHAVN IKKE OVER: Regionen Hovedstaden, som København ligger i, oppfyller fortsatt det norske smittekravet, viser VGs utregning. Men én region går over. Foto: Fredrik Hagen

Dette er det norske smittekravet: Norske myndigheters krav er at det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene.

Hva er de andre kravene? FHI har også et krav for andelen positive prøver (som alle regioner oppfyller), samt om de har en stigende smittetrend. Til slutt gjøres en helhetsvurdering. Denne saken ser altså bare på smittekravet.

Men merk: At Sjælland har steget over betyr imidlertid ikke at regionen automatisk blir farget «rød» med en gang.

Det tok en drøy uke fra Belgia gikk over 20 til landet ble farget «rødt», fordi FHI ville se om de ble liggende over 20.

«Alvorlig situasjon» i Århus

Norske myndigheter vurderer ikke de danske kommunene for seg, men ser på hele regionen. Hadde de sett bare på kommuner, hadde også Aarhus ligget an til å bli «rød». For der har smitten skutt i været.

- Århus står i en alvorlig situasjon, sier Århus-Borgermester Jacob Bundsgaard på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Men smittetallene der er ikke høye nok til at hele regionen Midtjylland overstiger smittekravet, viser VGs beregninger. Det var 78 nye smittede i Aarhus kommune bare i forrige uke.

– Det ser her ut til å være en smittekjede i somaliske kretser, da 61 av tilfellene er blant personer med somalisk herkomst, skriver SSI i en pressemelding.

I VGs nye reiseråd-oversikt kan du til enhver tid se hvordan ulike land og nordiske regioner ligger an. Fra torsdag er også Danmark-tall tilgjengelig der:

Publisert: 06.08.20 kl. 11:02

