KARTLAGT: Avisen El País har gått gjennom journaler fra de ulike spanske regionene og inkludert mistenkte covid-dødsfall. Da økte tallet på antall dødsfall kraftig. Foto: REUTERS/Nacho Doce

Dødstallet i Spania kan være 60 prosent høyere enn antatt

Den spanske storavisen El País har regnet seg frem til at det totale antall døde relatert til coronaviruset i Spania kan være 60 prosent høyere enn de offisielle tallene.

For mindre enn 10 minutter siden

Avisen har gått gjennom journaler fra de 17 autonome regioner i Spania.

Der fant de et langt høyere tall på covid-19-dødsfall enn tidligere antatt.

I den nye utregningen har El País også inkludert dødsfall man mistenker er relatert til coronaviruset helt tilbake til 13. februar. Da er totalen på 44.868 dødsfall.

Det offisielle dødstallet i Spania er 28.432, men inkluderer bare personer som ble formelt diagnostisert med coronaviruset, og ikke mistenkte tilfeller der pasienten aldri ble testet.

Norge og flere andre europeiske land legger sammen både dødsfall der det har blitt testet for covid-19 og ved mistanke, men ikke påvist smitte.

Hvis tallet stemmer, rykker Spania opp til landet med nest høyest dødelighet som følge av coronaviruset i Europa, etter Storbritannia.

Spania ble tidlig og hardt rammet av coronaviruset. Landet hadde den verste smittedagen 27. mars, med 9181 nye smittetilfeller, ifølge VGs egne tall.

I løpet av den første måneden av pandemien ble helsetjenestene i Spania overbelasted av det høye antallet alvorlig smittede som ble innlagt på sykehus. El Pais skriver i artikkelen at dette gjorde at de ikke fikk kontroll over alle smittetilfellene og dødsfallene som skjedde på sykehjem. Det kompliserer den faktiske dødeligheten.

Avisen skriver også at spanske helsemyndigheter forklarte hvorfor de bare målte formelt testede covid-19 tilfeller, ved at de fulgte kriteriene fra WHO.

6. juni rådet derimot WHO alle land til å også inkludere de som hadde en mistenke om at covid-19 forårsaket dødsfallet.

Gikk fra «grønt» til «rødt»

Norske myndigheter endret fredag Spania fra et «grønt» til «rødt» land, som følge av økende smittetall i landet de siste ukene.

Det skjedde etter at regjeringen 15. juli åpnet for for reiser uten karantene til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av visse regioner i Sverige, Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Kommer du hjem fra Spania etter midnatt fredag den 24. juli, må du altså i 10 dagers reisekarantene.

LA MATA, SPANIA: På stranden er det tydelig merket opp hvor besøkende kan slå ut solsengene. Foto: Klaudia Lech

Publisert: 26.07.20 kl. 17:24

