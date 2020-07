OPPSPADD: Politiet gravde denne uken opp en hage ved Hannover, i et søk som knyttes til Madeleine McCanns forsvinning. Foto: Terje Bringedal

McCann-saken: Ber politiet grave på nytt sted

HANNOVER (VG) Tysk politi har gravd opp en kolonihage som et ledd i etterforskningen av drapsmistenkte Christian B. Nå blir politiet oppfordret til å fortsette letingen på et annet sted der den mistenkte skal ha bodd.

Dagen etter at politiet avsluttet sin etterforskning i på Hannover-tomten, fremstår kolonihagen mer som en oppspadd åker.

Det er ukjent hva slags, om noen, funn som er gjort i kolonihagen, der den mistenkte Christian B. skal ha bodd rundt 2007.

Lokale medier har meldt om funn av en kjeller, men politiet har ikke ønsket å fortelle om de har funnet spor som kan hjelpe i etterforskningen av savnede Madeleine McCann.

Fredag skriver imidlertid britiske Sky News at Christian B. også skal ha bodd i et hus i nærheten av Braunschweig, over 60 kilometer unna Hannover. Husets nåværende beboer, en kvinne i 30-årene, har nå bedt tysk politi om at tomten skal bli neste utgravingssted.

En nabo i nærheten, 80 år gamle Manfred Richter, påstår overfor Sky News at Christian B. bodde i boligen i Braunschweig mellom 2013 og 2016, og at han gravde ut en kjeller i denne perioden.

Også dette huset ligger i tilknytning til en kolonihage, og den angivelige gravingen skal ha vekket harme hos eierne av hagen, sier Richter.

UTGRAVING: Flere lokale medier meldte onsdag at politiet skal ha funnet et underjordisk rom på tomten i Hannover. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold. Foto: Terje Bringedal

Nabo: - Aldri hilst på ham

Når VG besøker hagen i Hannover torsdag, er det kun et fåtalls britiske journalister er igjen av presseoppbudet som dekket de første dagene av gravingen.

Julia Meyer, pressetalskvinne ved Statsadvokaten i Braunschweig, bekrefter overfor VG at søket er avsluttet, og at et midlertidig flyforbud over området er opphevet.

Men hvilke funn de har gjort, kan hun ikke si noe om.

Nabo Wolfgang Kossack sier til VG at de fleste som leier land i området, bruker det som et sted for helgeutflukter. Kossack selv har leid en av nabotomtene siden 1978.

Dermed hadde han den også mens Christian B. skal ha bodd her i 2007.

Likevel har ikke mannen gjort mye for at Kossack skal huske ham.

– Man er vanligvis på fornavn med de som leier nabotomtene her, men jeg har aldri hilst på ham. Jeg kjenner ham ikke igjen når jeg ser bildene i avisen, forteller han.

Stort mer vil ikke Kossack si.

– Dette er en drapssak. Da bør man ikke spekulere.

NOEN FÅ IGJEN: Flere av de britiske journalistene i Hannover har dekket Madeleine McCanns forsvinning i over et tiår. Tysk politi har ikke sagt noe om funn som tilsier at jakten tar slutt ennå. Foto: Terje Bringedal

Tidligere dømt

Den mistenkte tyskeren er tidligere dømt for flere seksuelle overgrep mot barn, og bodde i det samme området som Maddie forsvant fra for 13 år siden.

Christian B. soner for tiden en narkotikadom i Tyskland. Han har til sammen 17 dommer fra hjemlandet.

Det var i mai i år at politiet i Tyskland meldte om nye spor i Madeleine McCann-saken, men et tips om den 43-åringen skal ha kommet inn allerede i 2013.

13 år gammel sak

Det er nå 13 år siden britiske Madeleine McCann forsvant fra soverommet på familiehotellet i Praia da Luz i Portugal, mens foreldrene Kate og Gerry McCann spiste middag på en restaurant i nærområdet.

Da moren gikk inn på soverommet rundt klokken 22, var 3 år gamle «Maddie» borte.

Forsvinningen har aldri blitt oppklart, selv om flere teorier har blitt fremmet opp gjennom årene.

Da det i juni ble kjent at tysk politi mistenker Christian B., sa Hans Christian Wolter hos den tyske påtalemyndigheten til Sky News at alle indikasjoner de har, peker i retning av at McCann er død.

– Det er ting vi ikke kan snakke om, som taler for at Madeleine er død, selv om vi ikke har funnet liket, sa Wolter.

Wolter ville ikke gå nærmere inn på hvilke bevis politiet har.

Publisert: 30.07.20 kl. 20:09

