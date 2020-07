PRESIDENT: Donald Trump sliter på meningsmålingene. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

USA-kjennere 100 dager før valget: Slik kan Trump slå tilbake

Nøyaktig 100 dager før valget i USA 3. november leder utfordrer Joe Biden klart over sittende president Donald Trump på meningsmålingene – både nasjonalt og i de mest avgjørende vippestatene.

Den omfattende oversikten til nettstedet Real Clear Politics viser lørdag kveld norsk tid et gjennomsnitt av tallene fra de viktigste målingsinstituttene:

Joe Biden: 49,6 prosent.

Donald Trump: 40,9 prosent.

Dette betyr at kandidaten til Det demokratiske partiet, Biden, leder med 8,7 prosentpoeng på Trump, som representerer Det republikanske partiet.

Tallene er også bekymringsfulle for Trump i de seks viktigste vippestatene, ifølge Real Clear Politics snittberegninger av lokale målinger.

Trump vant samtlige av disse – Arizona, North Carolina, Florida, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin – da han bekjempet Hillary Clinton i 2016. Nå ligger han bak Biden i samtlige seks stater - og aller lengst bak ligger han i de to største: Florida (7 prosentpoeng) og Pennsylvania (6,7 prosentpoeng).

– Trumps problem er at økonomien har kollapset, samtidig som mange av hans egne velgere dør av coronaviruset, sier høyskolelektor og USA-ekspert Ketil Raknes på Høyskolen Kristiania til VG.

Den 15. juli byttet Trump ut sin valgkampsjef Brad Parscale, og satte inn Bill Stepien i stedet.

– Å bytte valgkampsjef kommer ikke til å endre den dynamikken, sier han.

Tror økonomi blir nøkkelen

Statistikknettstedet FiveThirtyEight gir Demokratenes presidentkandidat et forsprang på åtte prosentpoeng i et gjennomsnitt av nasjonale målinger.

Dersom noe kan snu situasjonen for Trump, tror Raknes det kan være endringer i amerikansk økonomi.

– Hvis Trump skal klare å snu denne valgkampen er han avhengig av at større ting rundt ham snur. Enten at amerikansk økonomi får et betydelig oppsving eller at corona-epidemien flater ut, sier Raknes til VG.

Henrik Østensen Heldahl, statsviter og kommentator for AmerikanskPolitikk.no og podkasten 2020, peker også på den amerikanske økonomien om en potensiell utvei for Trump.

EKSSJEF: Brad Parscale har fått mye æren for Trump-kampanjens digitale strategi. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

– Dersom økonomien får et større fokus i valgkampen, kan det være et temaskifte som kan snu ting for Trump, sier han.

– Amerikanerne har veldig liten tiltro til Trumps rasepolitikk og håndtering av coronaviruset. Der stoler de amerikanske velgerne mer på Biden. Men et knapt flertall har større tro på at Trump kan gjøre mer for å bedre økonomien enn det Biden kan klare. Det er det eneste lyspunktet for Trump i målingene, sier Heldahl.

Den nye valgkampsjefen, Bill Stepien, er en erfaren republikansk rådgiver, som ble hentet inn da det så mørkt ut for Trump i 2016-valgkampen.

Brad Parscale, som inntil nå har hatt jobben, vil fortsette å være ansvarlig for kampanjens strategiske digitale arbeid, i tillegg til at han vil være seniorrådgiver.

Ifølge nyhetsbyrået AP har forholdet mellom Trump og Parscale vært utfordrende etter velgermøtet i Tulsa i Oklahoma 21. juni, der færre enn presidenten ventet dukket opp.

NY SJEF: Bill Stepien er Trumps nye valgkampsjef. Foto: Amy Newman / The Record

Bridgegate

– Brad Parscale har egentlig gjort en veldig god jobb. Han har vært dyktig på moderne valgkamp, spesielt på bruk av sosiale medier og internett. Det å bytte valgkampsjef nå er en erkjennelse av at de ligger veldig dårlig an, sier Heldahl.

Han tror at Trump-kampanjen fortsatt vil bruke mange av Parscales metoder.

– Jeg tror de fremdeles vil gå etter enkeltvelgere på nett og bruke reklame ganske aggressivt, sier han.

Trumps nye valgkampsjef, Bill Stepien, er til nå mest kjent for sin rolle i «Bridgegate»-skandalen.

LEDER: USAs tidligere visepresident Joe Biden leder på meningsmålingene. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Hans daværende sjef, New Jersey-guvernør Chris Christie, stengte deler av George Washington-broen mellom Fort Lee i New Jersey og Manhattan i New York og skapte enorme trafikkorker.

Motivet skal ha vært å straffe en ordfører som nektet å støtte Christie i valgkampen. Detaljene i opplegget kom frem i en rekke private e-poster og tekstmeldinger med blant annet Stepien.

Christie utpekte Stepiens som syndebukk da skandalen var et faktum.

– Jeg ble rystet av tonen og oppførselen og holdningen av ufølsom likegyldighet som ble vist i e-postene til min tidligere valgkampsjef, Bill Stepien, sa den republikanske guvernøren og Trump-støttespilleren den gangen.

