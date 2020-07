I PORTLAND: En demonstrant blir pågrepet av føderale styrker i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Ordførere i amerikanske storbyer: «Vi er forbannet»

Samtidig som Portland-ordfører Ted Wheeler ber om et møte om våpenhvile, meldes det at Trump-administrasjonen sender flere føderale styrker til byen.

På Twitter skriver ordfører Ted Wheeler at han innkaller til et umiddelbart møte med Homeland Security-lederne og fungerende leder Chad Wolf. Målet:

Å diskutere våpenhvile og tilbaketrekking av de føderale styrkene.

Samtidig melder Washington Post at Trump-administrasjonen sender flere føderale agenter til Portland.

Siden de føderale styrkene kom til byen har demonstrasjonene eskalert og blitt enda mer voldelige, samtidig som demonstrantene stadig blir mer aggressive og bedre utstyrt.

– Vi blir bedre til dette hver dag. Når en sjokkgranat smeller foran deg den første gangen, løper du. Men når du forstår at den smalt like ved deg, og ingenting skjedde, er det mindre sannsynlig at du løper neste gang, sier Gregory McKelvey, som er blant dem som organiserer protestene, til Washington Post.

«Forbannet»

Men det er ikke bare demonstrantene som ønsker de føderale styrkene ut av byene. Sammen med ordførerne i Chicago, Seattle, Albuquerque, Washington D.C. og Kansas sendte Portland-ordfører Wheeler mandag et brev til Kongressen for å uttrykke sin bekymring over tilstedeværelsen til de føderale styrkene.

– Vi ber Kongressen om å vedta et lovverk som gjør det klart at disse handlingene er ulovlige og avskyelige, skriver de i brevet.

De legger ikke skjul på at de er «forbannet» for at Trump-administrasjonen har utplassert de føderale styrkene uten at det er et ønske fra lokale myndigheter.

– Vi er forbannet over at regjeringen har svart på grunnlovsretten til å demonstrere ved å tillate utplassering av styrker i opprørs-utstyr i Washington D.C., Portland Seattle og andre samfunn rundt om i landet uten samtykke fra lokale myndigheter. Dette må stoppe, skriver de, og mener utplasseringen av de føderale styrkene «aldri skulle ha skjedd».

Ordførerne mener styrkene utnytter retten til å forsvare føderale bygninger til å handle utover hva det har lov til ved blant annet å patruljere i gatene og arrestere innbyggere «uten grunn».

– Vi lever i en demokratisk republikk, ikke i en autoritær politistat. Vi må stoppe denne farlige og udemokratiske utøvelsen av makt en gang for alle, skriver de, før de fortsetter:

– Vi vil ikke sitte stille og akseptere regjeringens utplassering av føderale styrker i byene våre. Sikkerheten til våre innbyggere er det viktigste, og når det kommer til sikkerheten i byene våre ønsker vi samarbeid velkommen, men ikke trusler.

KLAR TALE: Denne demonstranten viser tydelig hva han mener om de føderale styrkene i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

20 føderale agenter skadet

Fungerende leder i Homeland Security, Chad Wolf, skriver på Twitter at 20 føderale agenter har blitt skadet i Portland i løpet av helgen.

– Fredelige folkemengder gjør ikke føderale lovbrudd, skriver han.

Tirsdag skal USAs justisminister, William Barr, forklare bruken av føderale styrker i Kongressen.

– Regjeringens mest grunnleggende ansvar er å sikre at loven blir overholdt så folk kan leve sine liv i sikkerhet og uten frykt. Justisministeren vil fortsette arbeidet med å svare på det ansvaret, sier han ifølge NTB.

Statsadvokaten i Oregon sier styrkene vil fortsette å være i Portland så lenge folk fortsetter å vandalisere føderale bygninger.

– Denne volden kan ikke fortsette. Det ødelegger sjelen til byen vår, sier han ifølge Oregon Live.

Videre oppfordret han fredelige demonstranter om å forlate område før det igjen eskalerer. Mandag kveld lokal tid møtte folk opp for å demonstrere for 61. dag på rad.

Demonstrasjoner mot rasisme og politivold har pågått i Portland i delstaten Oregon siden afrikansk-amerikanske George Floyd ble drept av politiet i slutten av mai.

