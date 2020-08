Forventer at «Isaias» øker i styrke før den slår inn over Florida

Orkanen knakk trær og slo ut strømmen mens den blåste gjennom Bahamas lørdag, og svekket seg samtidig fra orkan til tropisk storm. Det er forventet at den vil øke i styrke igjen før den når kysten av coronaherjede Florida.

Stormen er ventet å nå den sørøstlige kysten av Florida natt til søndag og tidlig søndag morgen, amerikansk tid. Det antas at den vil gjenvinne styrken som orkan når den nærmer seg USA, skriver nyhetsbyrået Ap.

– Ikke la dere lure av at «Isaias» er nedgradert til tropisk storm, vi tror den vil bli kategorisert som orkan igjen i løpet av dagen, sa guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse lørdag ettermiddag lokal tid.

Han oppfordret folk til å ta orkanen på alvor. Han har erklært unntakstilstand i deler av delstaten.

Det er antydet at Isaias vil føre med seg voldsomt regn, sterk vind og oversvømmelser fra Florida og oppover til New England, skriver The Washington Post.

I Palm Beach-området er det sendt ut et frivillig evakueringsvarsel, og guvernør DeSantis oppfordrer beboere i utsatte områder til å følge disse rådene.

Passerte 7000 dødsfall

Lørdag hadde Florida registrert 9642 nye smittetilfeller og passert 7000 dødsfall. Totalt er det registrert over 480.000 smittetilfeller.

SKJERMER VINDUENE: Folk tar forholdsregler før «Isaias» ankommer. Foto: Thomas Cordy / The Palm Beach Post

Ettersom delstaten sliter med mye coronasmitte, er det ventet at orkanen vil utfordre myndighetenes krisehåndtering,

I Florida har myndighetene stengt parker, strender og steder for å teste folk for coronaviruset.

Testing er stengt i Miami og vil sannsynligvis holdes stengt frem til tirsdag eller onsdag, fortalte ordfører Francis Suarez til CNN fredag.

– Det vil føre til et informasjonshull i fire eller fem dager, sa Suarez.

SAMLER: Juan Avila Lake Worth samler vann og dopapir i påvente av Isaias. Foto: Damon Higgins / The Palm Beach Post

Flere tiltak

Her er noen av tiltakene Florida gjør for å forberede seg på en orkan midt i pandemien:

– Sikkerhet ved tilfluktsrommene: I Palm Beach County skal en sone med hovedsakelig mobile hjem evakueres, sier ordfører Dave Kerner, skriver CNN.

Delstaten vil åpne seks tilfluktsrom lørdag morgen på skoler og et rehabiliteringssenter, sier Kerner. Ifølge ham er det gjort klart tiltak for smittevern i tilfluktsrommene. De som søker tilflukt vil måtte sjekke temperaturen sin, og vil bli delt inn etter familier. Masker vil være tilgjengelige og politimyndighetene vil passe på at folk holder avstand, forklarer han.

Ekstra utstyr: Tusenvis av sett med personlig beskyttelsesutstyr blir sendt til ulike tilfluktsrom. Det sa guvernør Ron DeSantis lørdag.

PÅ TRYGG GRUNN: Brett Hand ser til at båten kommer trygt på land. Foto: Damon Higgins / The Palm Beach Post

Mulige strøm-forsinkelser: Strøm-kutt kan vare lenger enn vanlig på grunn av pandemien, ifølge Bryan Garner i Florida Power & Light. Delvis fordi dem som jobber med å få strømmen på plass igjen bruker tid på smittevernsnegler knyttet til coronaviruset. De holder avstand, jobber i små grupper, rengjør utstyr og går gjennom temperaturkontroll og helsesjekker, sier Garner.

Guvernør Ron DeSantis sa fredag at helsemyndighetene har sørget for at alle pleie- og omsorgshjem har en strømgenerator tilgjengelig.

FLORIDA: Lørdag lå mørke skyer over byen. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

