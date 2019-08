SATT FYR PÅ: Demonstranter satte onsdag fyr på det lokale markedet i Fakfak, og gatekamper oppsto mellom demonstranter og politiet. Foto: BEAWIHARTA / EPA

Store opptøyer i indonesiske West Papua

Indonesia setter inn 1000 soldater for å roe gemyttene, og kutter internettet.

Jakarta, Indonesia, kutter internettilgangen til provinsen Papua, og «nærliggende områder» inntil situasjonen «vender tilbake til optimal og normal».

I tillegg setter de inn 1000 soldater i området.

Det skjer etter flere dager med voldelige demonstrasjoner i det aktivistene beskriver som de største demonstrasjonene som har skjedd i regionen på flere år.

Det skriver The Guardian.

SOLDATER: Foto: ANTARA FOTO / X03535

Opptøyene finner sted på den vestlige delen av øya Ny-Guinea, som tilhører Indonesia.

Demonstrerer for uavhengighet

Demonstrantene har veivet med flagget «Morning Star flag» som er forbudt å bruke og et symbol på West Papuas uavhengighet, samtidig som de messet «vi er ikke røde og hvite» som refererer til fargene i Indonesias flagg.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantene etter at folkemasser hadde satt fyr på et lokalt marked, ødelagt bankautomater og butikker, ifølge lokale medier, skriver The Guardian.

Politiet arresterte 45 personer i forbindelse med dette.

Demonstrantenes sinne er ble satt i gang av en hendelse i den Javanske byen Surabaya i helgen. Der nasjonalister kalte Papuan-studenter for rasistiske utsagn som «aper», «griser» og «hunder».

Arrestasjonene som fulgte, satte i gang et sinne som har oppstått etter nærmere 60 år med rasisme, diskriminering og tortur av folket i West-Papua, påført dem av Indonesia, sier lederen i West Papua, Benny Wenda, skriver The Guardian.

Wenda lever i dag i eksil i England.

