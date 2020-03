«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozhin (t.v.) eier et cateringselskap – og trollfabrikken Internet Research Agency – og har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. Foto: Misha Japaridze / TT NYHETSBYRÅN

USA dropper sak mot russiske selskaper tiltalt for valgpåvirkning

Selskapene skal ha finansiert en russisk trollfabrikks forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Beslutningen om å droppe saken mot de to selskapene Concord Management og Concord Consulting ble tatt av USAs justisdepartement, og kommer bare uker før saken skulle opp i retten, skriver Washington Post. De kaller beslutningen overraskende.

– Etter nøye overveielse av alle omstendighetene, spesielt i lys av de seneste tids hendelser, har myndighetene konkludert med at fortsatt rettsforfølgelse av Concord hverken er i rettsvesenet eller USAs interesser, sier aktorene Heather Alpino, Luke M. Jones, Peter Lallas og Adam Jed i en uttalelse.

Tiltalen mot selskapene var et direkte resultat av Mueller-granskingen, der spesialetterforsker Robert Mueller etterforsket mulig russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget i 2016.

I sin granskningsrapport beskrev Mueller flere metoder Russland brukte for å påvirke den amerikanske opinionen, og for å komme i kontakt med Trumps medarbeidere og støttespillere før presidentvalget i 2016.

Russisk trollfabrikk

Et av punktene var påvirkning gjennom sosiale medier, et arbeid som ifølge Mueller-rapporten i stor grad ble utført av det St. Petersburg-baserte selskapet Internet Research Agency (IRA), en såkalt trollfabrikk.

Det eies av Jevgenij Prigozhin, en oligark med bånd til Russlands president Vladimir Putin. Han er også en av eierne av de to selskapene Concord Managment og Concord Consulting, og én av 13 personer som ble tiltalt sammen med de tre selskapene i 2018.

De to selskapene som nå slipper unna rettsforfølgelse, skulle ifølge tiltalen ha orkestrert et «sofistikert opplegg for å spre falsk informasjon, utnytte det sosiale skillet blant ulike lag av befolkningen i USA, og å undergrave presidentvalget i 2020», skriver New York Times.

Avis: Fryktet at hemmeligheter skulle avsløres

Ifølge New York Times har de to selskapene tatt i bruk sterke metoder i sitt forsvar. Påtalemyndigheten har blant annet uttalt at det virket som om selskapet samlet inn informasjon om deres metoder og kilder, og at de fryktet at dette skulle bli publisert dersom de gikk videre med saken.

Beslutningen om å droppe saken mot selskapet skal ifølge avisen derfor være tatt med mål om å beskytte amerikanske interesser.

– Concord har vært ivrige etter å bruke det juridiske systemet til å samle inn informasjon om hvordan USA jobber for å oppdage og forhindre utenlandsk påvirkning av våre valg, skriver påtalemyndigheten blant annet i sin begrunnelse for å droppe saken.

Overfor New York Times benekter kilder i justisdepartementet at dette er et forsøk på å diskreditere arbeidet til spesialetterforsker Robert Mueller. Sakene mot Internet Research Agency og 13 navngitte russere pågår fortsatt.

Publisert: 17.03.20 kl. 02:41

