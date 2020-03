SPENT: Claire Patrick (36) synes det var vanskelig å bestemme seg for hvem hun skulle stemme på i Demokratenes primærvalg i Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dødt løp på meningsmålingene i Texas: – Nervepirrende

AUSTIN (VG) Claire Patrick (36) hadde ikke bestemt seg for hvem hun skulle stemme på da hun gikk inn i valglokalet.

Hun var delt mellom Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som begge tilhører venstresiden i Det demokratiske partiet. Selv om hun hadde undersøkt begges politikk nøye, var hun fortsatt i tvil da hun gikk inn for å stemme i valglokalet utenfor Austin i Texas.

En halvtime senere kom hun ut:

– Det ble Elizabeth Warren.

– Jeg måtte være der så lenge, siden maskinene ikke fungerte en stund. Det var nervepirrende.

Texas er en svært viktig delstat i den såkalte supertirsdagen. Nest etter California, der Bernie Sanders leder på meningsmålingene, har den størst antall delegater å dele ut.

Hårfin ledelse

De siste par ukene har senatoren fra Vermont ledet på meningsmålingene. Men Joe Bidens opptur de siste dagene har endret bildet.

Nå er det bare et halvannet prosentpoeng som skiller de to kandidatene, ifølge Real Clear Politics gjennomsnitt av meningsmålinger. En måling fra den progressive tenketanken Data for Progress, som kom i går, er Joe Biden et lite hakk foran Bernie Sanders.

KØ: I lunsjpausen strømmet folk til for å avgi sin stemme. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hvis Biden får flest delegater i Texas vil det hjelpe ham å minske forspranget til Biden.

Ved valglokalet forteller de ansvarlige at oppmøtet er større enn ved tidligere primærvalg. Margaret Adams stemte også på Elizabeth Warren.

– Hun er en god moderat for meg. Ikke så konservativ som Joe Biden og ikke så radikal som Bernie Sanders. Jeg tror hun har en god mulighet til å vinne.

– Hvordan bestemte du deg?

– Jeg tenkte på hvor de står i saker som helsehjelp, utdanning og reproduktive rettigheter. Jeg tenkte også på hvordan stemmeseddelen ville se ut i november, hva som er styrkene og svakhetene til partiet vårt.

Kritisk til Bloomberg

Warren har ikke gjort det særlig bra så langt i primærvalgene. Ifølge meningsmålingene i Texas ligger hun an til en fjerdeplass, etter milliardæren Mike Bloomberg.

Bloomberg har satset alt på supertirsdagen, blant annet ved å spandere 500 millioner dollar på reklame. Samtidig gjorde han en dårlig opptreden i sin første debatt.

– Jeg kan ikke ta ham seriøst. Basert på hva jeg så i debatten og hans fremtreden der, stiller jeg spørsmål ved hans integritet. Det virker ikke troverdig for meg, sier Cristopher Alverado (28), som også stemte på Warren.

UNGE VELGERE: Alejandro Victoria, Cristopher Alverado, Amy Victoria utenfor valglokalet utenfor Austin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Venninnen Amy Victoria stemte på Bernie Sanders.

– Jeg elsker jeg Warrens politikk. Men personlig synes jeg Sanders har vært den mest konsistente i sin kamp for likeverd og rettferdighet, helt siden han gikk på college. Jeg føler meg trygg på at Bernie Sanders kan lede oss inn i det som forhåpentligvis blir en ny æra for USA:

– Han får kritikk for å være polariserende, hva tenker du om det?

– Jeg synes kritikken er gyldig, men den er basert på frykt. Og med tanke på hvordan administrasjonen vår blir styrt nå, med Trump ved roret, tror jeg at jeg heller vil være litt polariserende enn å fortsette med en Trump-administrasjon.

Publisert: 03.03.20 kl. 21:58

