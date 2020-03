Foto: INTS KALNINS / REUTERS

Island innfører unntakstilstand

Island innfører unntakstilstand etter at det for første gang er meldt om personer som er smittet av coronaviruset i landet.

Det ble meldt om seks nye tilfeller fredag, slik at det totale antall smittede er kommet opp i 43.

To av disse skal ha blitt smittet på Island. Det er hovedgrunnen til at det nå innføres unntakstilstand, bekreftet smittevernssjef Þórólfur Guðnason på en pressekonferanse ifølge avisen MBL.

Med unntak av de to som er smittet på Island, kunne smitten for de øvrige spores tilbake til Italia og Østerrike, der de hadde vært på skiferie. Ingen av de 43 er alvorlig syke.

Det påpekes at unntakstilstanden ikke vil påvirke mannen i gaten i stor grad ennå.

Det er ikke innført forbud mot arrangementer med mange mennesker, men ifølge myndighetene nærmer et slikt forbud seg.

– Et forbud mot offentlige samlinger er sannsynligvis et av de mest effektive verktøyene vi har for å bremse spredningen av viruset, men vi må bruke det på en riktig og så effektiv måte som mulig. Vi er ikke det ennå, men det er nok uunngåelig at vi må gjøre det på et tidspunkt, sier politisjef Víðir Reynisson ifølge MBL.

