Passasjerfly styrtet i Pakistan

Et passasjerfly på vei fra Lahore til Karachi styrtet i et boligområde nær Jinnah International airport fredag.

Det melder flere lokale medier i Pakistan, blant andre Geo News.

Kilder i luftfartsmyndighetene sier til kanalen at flyet styrtet nær Jinnah International Airport fredag. Flyplassen ligger i Karachi og er landets største.

Myndighetene kan foreløpig ikke si hvor mange passasjerer som var om bord eller om noen er skadet. Videoer fra TV-kanalen og i sosiale medier viser en røyksøyle på himmelen over der flyet skal ha styrtet.

Stedet hvor flyet gikk ned er et tettpakket boligområde som heter Jinnah Garden i Model Colony, sier en av Pakistans største nyhetskanaler ARY News. Flere videoer i sosiale medier viser at flyet har styrtet i et boligområde. Stor, tett røyk stiger opp bak boliger.

Model Colony er et nabolag i den pakistanske byen Karachi. Nabolaget skal være et av de mest fredfulle stedene i Karachi, og ligger nord-øst i den pakistanske byen. Byen ligger som nærmeste nabo til flyplassen.

Videoer som skal være tatt fra gateplan viser forvridde metallrester i ruinene. Det kommer flammer ut av knuste husfasader.

Flere hus og biler i fyr

Det er ulike meldinger om antall personer om bord. En talsperson i Pakistan International Airlines (PIA) sier til nyhetsbyrået Reuters at det var 107 personer om bord: 99 passasjerer og åtte kabinansatte.

Det pakistanske militæret skal være på stedet og bistår med redningsarbeidet, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge ARY News’ reporter på stedet melder på at flere hus og biler står i fyr. Redningspersonell er ankommet, men situasjonen er uoversiktlig og det er uklart hvor mange som er omkommet, og om det også finnes omkomne i byggene som er rammet.

Helseministeren har erklært nødtilstand i alle store sykehus i Karachi på grunn av styrten, ifølge Dawn.

– Vi forsøker å få bekreftet antall passasjerer om bord, men foreløpig tyder det på at det var 99 passasjerer og en besetning på åtte om bord, sier Abdul Sattar Khokhar, talsmann for flyselskapet.

Ifølge luftfartsmyndigheten mistet kontrolltårnet kontakten med flyet ett minutt før landing., skriver NTB.

Flyet skulle lande i Karachi klokken 15.00 lokal tid. Flere melder at det skal dreie seg om flynummer PK8303.

