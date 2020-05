Passasjerfly styrtet i boligområde i Pakistan

Et passasjerfly med 99 personer om bord har styrtet i et boligområde i den pakistanske byen Karachi. – Minst fem personer har overlevd, sier en minister til VG.

Flyet fra Pakistan International Airlines (PIA) styrtet nær Jinnah International Airport i Karachi fredag ettermiddag lokal tid.

PIA har utgitt passasjerlisten. Det skal ha vært 51 menn, 31 kvinner og ni barn om bord, men det er usikkerhet rundt antallet.

Den pakistanske luftfartsmyndigheten bekrefter at det var 99 personer om bord, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Minst fem personer har overlevd flystyrten. De er kritisk skadet og fraktet til sykehus i Karachi, sier Fawad Ahmed Chaudry, teknologi- og vitenskapsminister i Pakistan, på telefon til VG fra hovedstaden Islamabad.

Han er mangeårig regjeringsmedlem og har vært informasjonsminister og talsperson for statsminister Imran Khan.

Statsråden sier han foreløpig ikke kan oppgi eksakt antall overlevende eller tilstanden deres, men at minst én av de overlevende, en middelaldrende mann, nå «er utenfor fare».

Lege Seemin Jamali ved Jinnah Hospital bekrefter til Reuters at minst fem personer er døde.















KARACHI: Redningsarbeidere jobber i området passasjerflyet styrtet i Karachi i Pakistan.

Lydopptak: – Mayday!

I et lydopptak VG har fått tilgang til, kan man høre piloten si «mayday» tre ganger og at de har mistet kontakt med motoren.

Direktør Arshad Malik i PIA sier ifølge nyhetskanalen Geo News at pilotens siste ord skal ha handlet om at det var en teknisk feil med flyet.

– Piloten fikk beskjed om at begge rullebaner var klarert for landing. Men piloten bestemte seg for å avbryte landingen. Hvorfor han gjorde det og for hvilke tekniske årsaker, vil vi finne ut av, sier han.

Ordfører Waseem Akhtar i Karachi sier til Reuters at de går ut fra at ingen har overlevd styrten, men at dette ennå ikke er bekreftet.

Øyenvitne: – Mange skadede

Geo News skriver at mellom 15 og 20 personer hentet ut fra krasjstedet, og det skal være flere døde på stedet.

Den lokale journalisten Khurram Ansari jobber for nyhetskanalen Humnews. Han befant seg i området da det smalt, og filmet med mobiltelefonen fra gateplan kort tid etter ulykken.

Han beskriver situasjonen som svært kaotisk.

– Ja. Dette skjedde i boligområdet Jinnah Garden. Åtte personer er nå gravd ut av husene. Det er mange skadede her, beskriver Ansari til VG litt etter klokken 13 norsk tid.

Han legger til at det er uklart om det dreier seg om passasjerer eller folk som bor på stedet.

Nyhetskanalen Geo News skriver at kontakten med flyet ble brutt ett minutt før flyet skulle lande.

Flere melder at det skal dreie seg om flynummer PK 8303. Ifølge Reuters er det et 15 år gammelt Airbus A320-fly.

Pakistans statsminister Imran Khan skriver på Twitter at han er «sjokkert og trist». Det vil omgående bli igangsatt gransking av ulykken, skriver Khan.

Styrtet i boligområde

Stedet hvor flyet gikk ned er et tettpakket boligområde som heter Jinnah Garden i Model Colony, ifølge en av Pakistans største nyhetskanaler ARY News.

Nabolaget skal være et av de mest fredfulle stedene i Karachi, og ligger nordøst i den pakistanske byen. Byen ligger som nærmeste nabo til flyplassen som er den største flyplassen i Pakistan.

Geo News skriver at ambulansene slet med å komme frem til krasjstedet på grunn av smale gater og mange personer på stedet.

Redningspersonell er ankommet, men situasjonen er uoversiktlig og det er uklart hvor mange som er omkommet, og om det også finnes omkomne i byggene som er rammet.

Mannskaper fra det pakistanske forsvaret er klokken 12.37 på vei i helikopter for å undersøke skadeomfanget og for å bistå i redningsarbeidet, heter det på deres offisielle Twitter-konto.

Helseministeren har erklært nødtilstand i alle store sykehus i Karachi på grunn av styrten, ifølge Dawn.

