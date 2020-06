Virginia-politi trekker seg ut av Washington D.C. etter protester

Fredelige demonstrasjoner ble ryddet av banen med tåregass og gummikuler før Donald Trump mandag kveld besøkte parken Lafayette overfor Det hvite hus.

Politiet i Arlington i nabostaten Virginia, som var blitt kalt ut til å bistå, sier de trekker seg ut av hovedstaden etter å ha blitt satt i en «kompromitterende situasjon».

De refererer til opptrinnet utenfor Det hvite hus mandag. Etter å ha holdt en tale til det amerikanske folk fra rosehagen i Det hvite hus, spaserte president Donald Trump ut i gatene og over til parken hvor hundrevis av demonstranter akkurat hadde oppholdt seg.

I forkant av dette ryddet ridende politi veien med tåregass og gummikuler.

– Alle våre betjenter forlot Washington D.C. klokken 20.30 i kveld. Vi vil også revurdere avtalene som gjorde at våre betjenter ble satt i denne kompromitterende situasjonen som satte sikkerheten deres, og sikkerheten til dem rundt dem i fare, for et formål som ikke var verdig våre gjensidige forpliktelser, skriver Arlington County i en uttalelse gjengitt i CNN.

Borgermester i Washington D.C. Muriel Bowser kaller det føderale politiets oppførsel utenfor Det hvite hus mandag kveld for «skammelig».

– Jeg innførte portforbud fra klokken 19. Hele 25 minutter før det trådte i kraft og uten provokasjon, brukte det føderale politiet ammunisjon mot fredelige demonstranter foran Det hvite hus. Dette vil gjøre jobben til byens politidepartement vanskeligere. Skammelig! skriver hun på Twitter.

Flere demokrater går hardt ut mot opptrinnet, som hun mener kun skyldtes et ønske fra presidenten om å bli fotografert.

– I kveld brukte USAs president USAs militære til å skyte fredelige demonstranter med gummikuler og å utsette dem for tåregass. For en fotomulighet. Dette er en forferdelig bruk av presidentmakt mot våre egne innbyggere og hører ikke hjemme noe sted, heller ikke i USA, skriver hun på Twitter.

Tidligere visepresident Joe Biden, som etter alle solemerker blir demokratenes presidentkandidat, reagerer kraftig på Trumps tale og på måten demonstrantene i Washington D.C. ble møtt på mandag kveld.

– Han bruker det amerikanske militæret mot det amerikanske folket. Han utsatte fredelige demonstranter for tåregass og avfyrte gummikuler. For et bilde. For våre barn, for vårt lands sjel, vi må slå ham. Men jeg mener det når jeg sier: Vi kan bare klare det sammen, skriver han på Twitter.

Donald Trump avsluttet sin spasertur utenfor kirken St. John’s, som har blitt skadet under opptøyene. Her holdt han opp en bibel for fotografene. Washington-biskopen Mariann Budde reagerer kraftig på opptrinnet.

– Jeg vil ikke at president Trump skal snakke for St. Johns, sier hun til Washington Post.

– Jeg er rasende. Jeg er biskop for den episkopale kirken i Washington og de var ikke engang høflige nok til å ringe og si fra om at de ville rydde området med tåregass slik at de kunne bruke en av våre kirker som en rekvisitt, sier hun og fortsetter:

– Han holder opp en bibel, som slår fast at Gud er kjærlighet, når alt han har sagt og gjort er å egge opp til vold.

Budde forteller at kirken hadde rundt 20 ansatte på jobb for å støtte demonstrantene, men at de forlot stedet idet portforbudet trådte i kraft klokken 19.

