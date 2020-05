TILREISENDE: USAs justisminister William Barr sier lørdag kveld at de vet at mange reiser inn i delstaten for å utøve vold. Foto: Oliver Contreras / SIPA USA

Minnesota: – Fredfulle protester blir kapret av voldelige, radikale elementer

USAs justisminister mener «profesjonelle» ekstremister har tatt over demonstrasjonene i Minnesota. Guvernøren mener 80 prosent av demonstrantene er tilreisende som bare er ute etter å skape kaos.

Lørdag kveld forbyr også justisminister William Barr kryssing av delstatsgrensene.

Justisminister William Barr kom litt over klokken åtte med en uttalelse om utviklingen i Minnesota spesielt og om opprører som nå sprer seg over hele USA:

– Det forgår dessverre nå opprør i mange byer i landet. Stemmene til fredfulle protester blir kapret av voldelige, radikale elementer. Det er grupper som utnytter situasjonen til å fremme sine egne, voldelige agendaer, sa Barr.

Han fortsetter:

– De virker som om mange av handlingene er planlagt, organisert drevet frem av venstreradikale ekstremistgrupper. Mange reiser inn fra andre stater for å utøve volden, sier Barr.

Vil offentliggjøre informasjon om arresterte

Tidligere lørdag kveld sa viseguvernør Peggy Flanagan at det også er krefter på høyresiden som en involvert i opptøyene, skriver Mprnews. Også leder for Minnesotas departement for folkesikkerhet, John Harrington, bekreftet dette på en pressekonferansen holdt av delstatsmyndighetene tidligere lørdag kveld.

Harrington sa også at de hadde identifisert personer som egentlig bare var i byen for å plyndre butikker. Han forventet at myndighetene snart ville komme med informasjon om hvem de foreløpig anholdt er.

– Rettssystemet vårt virker, og det vil virke raskt, sa justisminister Barr.

Minnesotas guvernør Tim Walz Foto: Stephen Maturen, GETTY IMAGES

Forbyr delstatskryssing

Justisministeren sa det er de lokale myndighetene som har ansvaret, men at justisdepartementet, FBI, US Marshalls støtter de lokale myndighetene.

– Det er nødvendig å ta grep. Det er fra nå av forbudt å krysse delstatsgrensene for å delta i voldelige opprør, sa Barr.

– Det blir farlig i kveld

– Det blir farlig i gatene i kveld. Derfor mobiliserer vi nå den største styrken vi råder over. Det er harme og kaos, og vanskelig å håndtere, sa Minnesota-guvernør Tim Walz på en pressekonferanse lørdag kveld norsk tid.

Han understreket at de store styrkene som nå mobiliseres er for å gjenvinne kontroll, lov og orden.

– Det blir vanskelig. Opprørene så etter denne muligheten. De kommer ikke til å lytte. De vil forsøke å slippe unna og starte branner uansett. De som demonstrerer nå, er ikke de som sørger over George Floyd, sa Walz.

Nasjonalgardens leder, general Jon Jensen, sier de i løpet av ettermiddagen lørdag vil ha 2500 soldater i gatene.

Ifølge The Washington Post er hele nasjonalgarden i Minnesota mobilisert, en styrke som totalt teller 13.200 medlemmer.

Døde etter politivold

Videoen av afroamerikanske George Floyd som holdes i bakken av tre hvite politimenn har gått over hele verden. På bare fire dager har store demonstrasjoner spredt seg fra byen Minneapolis i delstaten Minnesota til en rekke andre amerikanske byer, til tross for portforbud og soldater fra nasjonalgarden i gatene.

Dødsfallet har ført til store protester over hele USA, der det kreves rettferdighet for Floyd og tas til orde mot politivold mot svarte.

Fredag ble politibetjenten Derek Chauvin (44), som var den som presset kneet sitt mot Floyds nakke mens han lå i bakken, arrestert og siktet for uaktsomt drap. Dødsfallet undersøkes av FBI.

– Demonstrantene kommer fra andre steder

Borgermester Jacob Frey beskriver situasjonen som eskalerende og farlig.

– Våre borgere fra Minneapolis er redde, og med god grunn. Vi har sett bedrifter bli overkjørt og sett andre samfunnsinstitusjoner blitt satt fyr på. Og la meg gjøre dette tydelig. Folkene som gjør dette er ikke borgere av Minneapolis, sa borgermesteren på en pressekonferansen lørdag.

–De ødelegger eiendom uten å tenke på innbyggernes sikkerhet. Alt de vil er å skape kaos, sier Minnesotas guvernør, demokraten Tim Walz.

Walz har ifølge CNN anslått at bare 20 prosent av demonstrantene er hjemmehørende i Minnesota. Resten er tilreisende, som ønsker å gjøre situasjonen enda mer tilspisset, har Walz sagt.

Taktikken til delstatsmyndighetene er nå å gjøre det så vanskelig som mulig for demonstrantene i de to mest utsatte byene, St. Paul og Minnesota.

– Vi må gjenopprette lov og orden. I kveld er nasjonalgarden og våre politistyrker ute i gatene. Dette er topptrente folk.

Guvernør: Regner det nå som angrep på samfunnet

– Det som startet tirsdag som en sunn minnemarkering, er ikke lenger et minnemarkeringer over George Floyd, eller en markering av samfunnets rasespørsmål. Vi har kjempet side om side alle sammen for å hindre butikker og virksomheter fra å bli plyndret, brent ned og ødelagt, sa guvernøren.

– Dette handler ikke lenger om drapet på Floyd. Nå handler det om angrep på samfunnet for å spre frykt og splitte samfunnet, sa guvernøren, som jobber tett med borgermesterne i de to mest utsatte byene i Minnesota, Minneapolis og Saint Paul.

Også forsvarsminister Mark Esper har vært involvert i planleggingen av mobiliseringen.

Ikke i delstatens 164 år lange historie har en større styrke gått ut i gatene enn lørdag kveld, ifølge guvernøren.

– Vi skal også ta hensyn til sinnet som er der ute, etter at verden var vitne til drapet på George Floyd. Det er en smerte for oss og for familien, som jeg snakket med i går kveld, sa Walz.

