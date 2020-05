GJENÅPNER DANMARK: Mette Frederiksen ble sist onsdag enig med partiene om å utvide gjenåpningen av landet i fase to. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Dansk rapport: Coronaviruset gir lange sykdomsforløp blant eldre

I snitt er dansker med påvist coronasmitte syke i 18 dager, med variasjon fra én til 67 dager.

Dette kommer frem i en rapport fra danske Statens Serum Institut (SSI).

SSI startet en spørreundersøkelse av personer med påvist coronasmitte. Fastleger som vanligvis overvåker influensalignende symptomer begynte i tillegg å overvåke pasienter med symptomer på coronavirus.

Lengre sykdom

Ifølge spørreskjemaundersøkelsen tok det i snitt fem dager fra personene ble smittet til de fikk de første symptomene. Studien viste også at jo eldre de var, desto lengre ble sykdomsforløpet.

Mens 0-19-åringene i gjennomsnitt var syke i seks dager, var personer over 80 år i gjennomsnitt syke i 27 dager.

Folk ble også bedt om å beskrive sykdomsforløpet. Personer i alderen 0-19 år i studien hadde enten ingen symptomer eller et mildt, kortvarig forløp. Som med de unge, hadde i underkant av halvparten av de smittede 80-åringene enten ikke symptomer, eller et mildt, kortvarig forløp.

29 prosent av de smittede over 80 år hadde vanskeligere forløp, ble veldig syke og måtte ofte bli innlagt. Seks prosent av smittede over 80 år var innlagt og hadde behov for intensiv behandling og/eller respirator.

Ulike symptomer

SSI har undersøkt symptomene til personer med coronasmitte og sammenlignet disse med personer med influensalignende symptomer som ikke var positive for covid-19.

«Her kan vi se at de som ble testet positive for covid-19 hadde betydelig høyere frekvens av feber, kortpustethet, muskel- og leddsmerter, tretthet, utmattelse og mage-tarm-symptomer som diaré, kvalme og oppkast», sier avdelingsleder Tyra Grove Krause fra SSI.

Hun fortsetter:

«Vi kunne også se en betydelig høyere forekomst hos de COVID-19 smittede med mer spesielle symptomer som tap av luktesans og eller smak. Noe som også er rapportert i både nasjonal og internasjonal litteratur.»

Pasienter med coronavirus hadde ikke en høyere forekomst av symptomer som rennende eller tett nese og sår hals, viser studien.

Onsdag formiddag er 11.428 registrert smittet av coronaviruset i Danmark, og 563 er døde som følge av viruset, ifølge VGs oversikt.

Ikke overrasket

Rebecca Cox, leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus, synes den danske studien er interessant, men langt fra overraskende.

– Dette er ikke revolusjonerende. Det stemmer med det man har sett i verden generelt, sier Cox.

– Yngre folk har mildere sykdomsforløp. Og man forventer at jo eldre man er, og jo flere andre sykdommer man har, dess lengre er sykdomsforløpet, sier hun.

Men den gjennomsnittlige inkubasjonstiden danske SSI har kommet frem til, skiller seg litt fra hva Cox har sett tidligere. Det tror hun kan være fordi studien har benyttet spørreundersøkelse, og at det er opp til respondentene å si når de har blitt smittet.

– Det som har blitt publisert tidligere, er at inkubasjonstiden er på 7-14 dager. Det er vanskelig å si så mye om inkubasjonstid, siden man må vite når man har blitt smittet, sier hun.

