Trump vil trekke USA fra avtale: – Problematisk for atomvåpenstabiliteten

Open Skies-avtalen USA vil trekke seg fra er ikke så viktig i seg selv, men det sier noe om landets utenrikspolitiske kurs, ifølge ekspert.

Det sier Jo Jakobsen, som er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Han spesialiserer seg blant annet på stormaktspolitikk.

Torsdag ble det kjent at USA vil trekke seg fra våpenkontrollavtalen Open Skies med begrunnelsen at russerne bryter den ved å nekte dem overflyging over visse områder.

Partnerlandene ble orientert om USAs beslutning torsdag. Det tar seks måneder før USA formelt ikke lenger er bundet av traktaten.

Avtalen åpner for at rundt 35 land, blant dem Norge, kan gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. Den ble inngått for flere tiår siden for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

Kaller det et «ubegrunnet påskudd»

Russerne, på sin side, er ikke enig at de har brutt avtalen. De kaller det et «ubegrunnet påskudd».

– Det er ikke første gang USA prøver å fremstille det som om Russland ikke overholder noe, og bruker det som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler, sier Vladimir Jermakov i det russiske utenriksdepartementet.

GJELDER OGSÅ NORGE: Bilder er tatt 23. mai 2000 av et ukrainsk Open Skies-fly. Bildene er tatt fra cirka 2000 meters høyde og er over Stavanger havn. Foto: Forsvarets overkommando

For Jakobsen er det ikke det faktum at USA trekker seg fra denne spesifikke avtalen som har mye å si, men den samlede betydningen av at USA trekker seg fra flere avtaler. Det gjør dette bekymringsfullt, sier han.

Han viser til INF-avtalen, som både USA og Russland trakk seg fra i fjor. Dette er en avtale som hindret de to landene i å utvikle landbaserte mellomdistanseraketter. Samtidig viser han til usikkerheten rundt forlengelsen av Ny start-avtalen. Dette er en avtale som begrenser landenes atomvåpenarsenaler. Denne utløper til neste år.

– Det større bildet er at amerikanerne trekker seg fra en god del multilaterale avtaler. Helheten er bekymringsfull, ikke nødvendigvis avtalen i seg selv. Men det begynner å bli ganske mange. Det skaper usikkerhet og mindre informasjon om motparten. Man er litt tilbake til slik det var under den kalde krigen i perioden, hvor man ikke kjente til motpartens atomvåpenkapasitet, sier han til VG.

Kina før Russland

Han mener dette er et produkt av at USA ikke lenger vektlegger russerne like mye i en stormaktssituasjon. Nå er det Kina som er motparten, sier han.

– For atomvåpenstabiliteten så er summen av dette problematisk, men for amerikanerne har dette en del med Kina å gjøre ettersom de nå er den nest mektigste staten. Maktforholdene har endret seg.

GARDERMOEN: Bilder tatt 23. mai 2000 av et ukrainsk Open Skies-fly. Bildene er tatt fra cirka 2000 meters høyde og er over Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Forsvarets overkommando

– Det er et eksempel på amerikansk unilateralisme. De er så mektige og de tenker at de står friere hvis de trekker seg, fortsetter han.

Skal vi tro Jakobsen er dette langt mer bekymringsfullt for europeiske land, enn det er for USA selv. I forrige uke rykket en gruppe pensjonerte Nato-generaler og tidligere forsvarsministere, blant dem Espen Barth Eide, ut med en støttekunngjøring til avtalen.

– Etterretnings- og tillitsfordelene er begrenset for USA alene, men de er svært reelle for USAs Nato-allierte. Den strategiske fordelen det er for USA med stabile forhold i den europeisk-atlantiske regionen, er også helt reelle, skriver gruppen, som også oppfordrer Russland til å overholde det som er avtalt.

– Europeerne mangler en del av kapasiteten som amerikanerne har, det vil si at enhver avtale som sikrer tillitsbygging er en fordel, sier Jakobsen.

Han peker på at avtalen også har mistet en del av sin relevans, men at den fortsatt var tillitsskapende.

– Det er to ting som spiller inn. Den teknologiske utviklingen har gjort det slik at satellittovervåkningen utgjør en del av de samme for å vurdere hvor mektig motparten er. Den andre tingen som har endret seg er at russerne ikke lenger er amerikanernes største problem.

