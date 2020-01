TRUMP-STØTTESPILLER: En engasjert og tydelig Mark Meadows snakker med pressen om riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-forsvarer til VG: Derfor er det ikke behov for vitner

WASHINGTON D.C. (VG) Dersom Demokratene får gjennomslag for vitner, vil Republikanerne kalle inn både Joe Biden og sønnen, advarer den profilerte Trump-vennen Mark Meadows.

Tirsdag startet riksrettssaken mot USAs president Donald Trump for alvor. Siden Republikanerne har flertall i Senatet er resultatet etter all sannsynlighet gitt.

Dragkampen står derfor om hva rettssaken skal inneholde, nærmere bestemt om det skal kalles inn vitner eller ikke.

Demokratene mener det er tvingende nødvendig å kalle inn vitner for at det skal kunne kalles en rettferdig rettssak.

Dag to er i gang – følg riksrettssaken i vårt direktestudio eller her:

– Det er ikke noe her

Republikanerne er uenige og hevder etterforskningen burde vært ferdig før riksrettssaken startet. Overfor VG argumenterer Mark Meadows, en av kongressmedlemmene på Trumps andre forsvarsteam, for dette synet:

– Hele etterforskningen skjer i huset. Hvor mange flere vitner med førstehåndskunnskap må vi ha før Demokratene tror på det? Vi har hatt presidenten, visepresidenten, Tim Morrison, ambassadør Volker, vi har hatt presidenten i Ukraina, nummer to og tre ... alle sier at det ikke er noe her, sier Meadows.

Jusprofessor til VG: Aldri tidligere blitt ført en riksrettssak uten vitner

Flere av personene han nevner, blant andre Trump og Ukrainas president har ikke avgitt vitnemål i riksrettsgranskingen. Det har imidlertid Morrison og Volker.

– Det er en falsk beretning som antyder at ett ytterligere vitne vil bety vinn eller forsvinn for Demokratene.

Han styrer riksrettssaken: «Sikker på at han får magesår»

Utpekt av Trump

Meadows, som ifølge Politico nevnes som en fremtidig stabssjef i Det hvite hus, er en av åtte kongressmedlemmer som skal danne andrelinjen i forsvaret av Trump.

De skal, ifølge Det hvite hus, blant annet gi råd til gruppen av advokater som fører ordet under riksrettssaken.

– Jeg skal ha en mer rådgivende funksjon. Jeg skal ikke legge frem noen muntlige fremlegg. Vi skal fortsette å gi mer historisk kunnskap, forklarer Meadows til VG.

– Du snakker om en rettferdig prosess. Er ikke vitner viktig for å sørge for en rettferdig prosess?

– Vi har hatt vitner. Jeg har intervjuet 17 ulike vitner. Dere har ikke engang hørt fra alle vitnene. Noen av dem ga vitnemål som var i presidentens forsvar. Hvorfor kalte de ikke inn Mark Sandy? Jeg var der da han ble intervjuet. Han ga en helt annen versjon, men kollegene mine bestemte at han ikke skulle stilles i søkelyset fordi amerikanere kan bli påvirket av hva han sier, sier Meadows til VG.

Aktor hamrer løs mot Trump: Maktmisbruk hevet over tvil

GIR RÅD: Mark Meadows er én av flere kongressmedlemmer som er utpekt til å støtte Trumps forsvarsteam i riksrettssaken. Her svarer han på spørsmål fra VG. Foto: Thomas Nilsson / VG

For å få gjennomslag for å kalle inn vitner, må Demokratene få støtte fra fire republikanere. Meadows er klar på hva som må skje dersom Demokratene får gjennomslag:

– Hvis det skal være vitner, må det være flere vitner som representanter i huset har bedt om over lengre tid. Varslere, Biden’e, de som var i kontakt med varsleren i forbindelse med klagen ... alt dette må, og burde, adresseres, sier Meadows til pressen.

Dersom det ikke kalles inn vitner, vil det være første gang for en riksrettssak, ifølge den amerikanske jusprofessoren Jennifer Taub.

Joe Biden om riksrettssaken: «Ikke rettslig grunnlag for å stevne meg»

SENTRAL: Senator Lindsay Graham går av podiet etter å ha holdt en pressekonferanse i ett av Senatets medierom. I likhet med Meadows var han tydelig på at det ikke skal kalles inn vitner. Foto: Thomas Nilsson / VG

Krever rettferdig rettssak

Demokratenes hovedanklager Adam Schiff går i strupen på Republikanernes trusler om å kalle inn Biden.

– En rettssak er ikke en handel. Man kan ikke bytte et vitne som ønsker å sverte noen, mot et vitne med ny informasjon.

Eks-ambassadør om riksrett: «Putin elsker det»

Schiff anklaget Republikanerne for å ønske å fullføre det som har vært planen hele veien:

– De ville ha Ukraina til å sverte Biden. Nå vil de bruke denne rettssaken til å sverte Biden.

Det er lagt strenge restriksjoner for hvor pressen kan bevege seg i Senatet. For å få snakke med politikere er pressen derfor avhengig av at de folkevalgte selv oppsøker journalistene.

SPLITTET: Mens riksrettssaken pågår inne i Kongressen, står en gruppe demonstranter utenfor. Foto: Thomas Nilsson / VG

I likhet med Meadows kom Schiff til kjelleren i Kongressen for å møte pressen like før riksrettssaken startet onsdag. Han ble straks omringet av en stor flokk av journalister.

– Senatet burde tillate oss en rettferdig rettssak. Senatet burde tillate det amerikanske folk en rettferdig rettssak, en som tillater huset å kalle inn relevante vitner, sa Schiff.

I SØKELYSET: Demokratenes hovedanklager Adam Schiff møtte pressen like før riksrettssaken startet onsdag. Bak ham står de øvrige anklagerne fra Demokratene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demokratene innleder sin sak

Tirsdag stemte Senatet ned en rekke forslag fra Demokratene om å kalle inn vitner og kreve dokumenter fra blant annet Det hvite hus. Senatet skal ta stilling til om vitner skal innkalles etter at begge sider har lagt frem sin sak, men Demokratene ville altså fremskynde avgjørelsen.

Da Schiff innledet riksrettssaken onsdag gjorde han det klart at Demokratene ikke vil gi seg:

– Dere vil få høre vitner. Dere vil få høre dem samtidig som det amerikanske folk. Vitner som John Bolton og Mike Pompeo. Hvis dere vedtar det, sa Schiff til Senatet.

Schiff og de øvrige anklagerne fra Demokratene vil bruke onsdagen til å legge frem sitt syn på saken. De har opptil tre dager på seg til å gjøre dette, før Det hvite hus overtar.

Ifølge en måling fra CNN svarer nesten syv av ti, 69 %, at det bør føres vitner under den rettssakslignende prosessen i Senatet. Men amerikanerne fortsetter å være splittet i synet på om det er riktig å stille presidenten for riksrett. Ifølge samme måling sier 51 prosent at Trump bør avsettes.

Publisert: 22.01.20 kl. 21:21

