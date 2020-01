Ny senator sier nei til vitner i riksrettssaken

WASHINGTON, D.C. (VG) Før fredagens avgjørende avstemning leverte Demokratene både et kraftfull angrep og en siste bønn. Men kort tid etterpå fikk de enda et tilbakeslag.

Fredag skal Senatet ta stilling til om det skal kalles inn vitner eller ikke. Demokratene er i mindretall og trenger minst fire ekstra stemmer for å få gjennomslag.

Det blir stadig mindre sannsynlig. Alles øyne har vært rettet mot fire republikanske senatorer. Fredag kveld norsk tid erklærte én av disse, Lisa Murkowski, at hun kommer til å stemme nei til vitner.

SIER NEI TIL VITNER: Alaska-senator Lisa Murkowski (R) i Capitol-bygningen i Washington. Foto: Julio Cortez / AP

Hun viser til en partipolitisk prosess som uansett ikke vil være rettferdig.

– Jeg tror ikke en fortsettelse av denne prosessen vil endre noe. Det er trist for meg å innrømme at Kongressen som en institusjon har sviktet, sier hun i en uttalelse omtrent samtidig som riksrettssaken startet fredag.

Hun slår dermed følge med Lamar Alexander, som fredag morgen kunngjorde at han ikke vil stemme for vitner. Den republikanske senatoren begrunnet det med at det ikke er behov for å bevise noe som allerede er bevist.

Advarsel fra Schumer

VG var til stede på Demokratenes pressekonferanse like før riksrettssaken fortsatte fredag.

Med Chuck Schumer i spissen tok én etter én ordet. Begrepet som «ugyldig rettssak» og dekkoperasjon var gjennomgående. Budskapet var at en frikjennelse ikke vil være gyldig uten at Senatet har fått høre vitner.

– Hvis mine kolleger avviser å i det hele tatt vurdere å innkalle vitner, er dette landet på vei mot den største dekkoperasjonen siden Watergate, sa Schumer.











Hvis det ikke kalles inn vitner, kan riksrettssaken avsluttes innen kort tid, kanskje allerede fredag. Hvis svaret blir ja – slik Demokratene ønsker – kan det hende saken vil drøye i uker eller måneder.

Graham til VG: – Ikke perfekt oppførsel

På spørsmål fra VG om han er enig med Lamar Alexander i at størstedelen av anklagene mot Trump er bevist, svarer den republikanske senatoren Lindsey Graham:

– Jeg synes han fanger essensen; at dette er en «ikke-riksrettsverdig» handling, men at oppførselen til presidenten ikke var perfekt. Det er trolig der flesteparten av amerikanere står.

TRUMP-ALLIERT: Senator Lindsey Graham på vei inn til Senatet fredag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal sier til VG at han ble skuffet over Alexander.

– Ja, jeg ble skuffet. Men det vil være en del av hans ettermæle.

Rand Paul vil «pløye gjennom»

Det er uklart hva som vil skje etter at Senatet har tatt stilling til spørsmålet om vitner.

Republikanernes Rand Paul sier til VG at han tror de vil avslutte riksrettssaken fredag.

– Det blir kanskje en lang dag, men jeg synes vi skal pløye gjennom, sier Paul til VG på vei inn til Senatet en knapp time før riksrettssaken fortsatte.

UTÅLMODIG: Senator Rand Paul sier til VG at han håper på å avslutte riksrettssaken allerede fredag. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Presidenten gjorde det han er anklaget for

Schumer var under pressekonferansen fredag nådeløs i sin kritikk av senatkollegene.

– Selv om Alexander kunngjorde at han vil stemme mot, sa han høyt at det var bevist at presidenten gjorde det han er anklaget for. Han kom til feil konklusjon om å høre bevis.

På spørsmål om han anser Alexanders uttalelse som en seier, svarer Schumer:

– Det viser at anklagerne fra Representantenes hus hadde rett. Til og med Lamar Alexander, en lojal republikaner, avviser over 90 prosent av hva forsvarer har sagt.

Schumer: Sannheten vil komme ut

Schumer advarte om konsekvensene dersom det ikke føres vitner og presidenten frikjennes.

– Hva vil da presidenten konkludere med? Vi vet at han vil konkludere med at han kan gjøre det igjen, og Kongressen vil ikke kunne hindre ham fra å jukse i valget, sier han.

Mindretallslederen avsluttet med å oppfordre senatorene til å tenke seg godt om før avstemningen. Han sa at han er overbevist om at sannheten vil komme ut til slutt – uavhengig av hva resultatet blir.

– Vi kan stemme for å få sannheten i rettssaken, eller den kan komme frem om noen uker eller måneder. Da vil alle republikanerne som stemte for å gjemme bevisene, måtte svare for seg, sier Schumer.

Den demokratiske senatoren Kamala Harris sier under pressekonferansen at republikanerne «trolig vil få det som de vil».

– Vi avslutter i dag eller i morgen. Men bevisene er ikke lagt frem. Det ville ikke ha vært en rettferdig rettssak.

Publisert: 31.01.20 kl. 17:52 Oppdatert: 31.01.20 kl. 20:18

